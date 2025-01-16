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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 124 оценки

"Нет необходимости спешить" - создатели сообщили, что в The Blood of Dawnwalker не будет жесткого ограничения по времени

monk70
Новости

Ранее на этой неделе Rebel Wolves, студия, состоящая из бывших разработчиков CD Projekt RED, представила свою дебютную игру The Blood of Dawnwalker. После демонстрации короткого фрагмента игрового процесса и кинематографического CGI-ролика, команда раскрыла немало подробностей игрового процесса.

Разработчики ролевой игры The Blood of Dawnwalker представили множество захватывающих подробностей

Стало известно, что у главного героя игры Коэна будет 30 дней и 30 ночей, чтобы спасти свою семью. У игроков возникли опасения, что время в игре будет ограничено и придётся всё делать в спешке. В социальных сетях студия прояснила, как работает структура квестов и как обрабатывается игровое время.

Сама игра не ограничивает вас в исследовании. The Blood of Dawnwalker не имеет жесткого ограничения по времени, и она не требует от вас спешки.

Один из пользователей прокомментировал, что не хочет, чтобы его заставляли спешить в игре, и разработчики ответили, что нет никакой необходимости спешить, так как исследование мира происходит не в реальном времени, и не перемещает его вперед.

Никакой спешки, это не в реальном времени. У вас будет ограниченное время, чтобы выполнить главную цель Коэна (30 дней и 30 ночей, в игре), и каждое завершенное вами задание будет перемещать время вперед, но исследование мира — нет.

Хотя каждое выполненное задание будет перемещать время вперед, Матеуш Грейнер, старший сотрудник по связям с общественностью в Rebel Wolves, подтвердил, что игроку будет сообщено об этом, если действие перемещает время вперед. Это также не означает, что игра закончится, как только будет достигнута отметка в 30 дней.

Игроку всегда будет ясно сообщено, если действие переместит время вперед (и насколько) — игроки будут иметь над этим контроль. Также стоит отметить, что игра не обязательно закончится через 30 дней и 30 ночей, но давайте не будем забегать вперед. Это все, что я могу сказать на данный момент.

Дата выхода Blood of Dawnwalker пока неизвестна, но подтверждена возможность выхода игры на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Игорь Момрик

ну вот , а то все боялись раньше времени.

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