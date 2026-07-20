Ничего наподобие "Гвинта" в The Blood of Dawnwalker не будет, но в RPG обещают массу секретных квестов

Несмотря на то что над амбициозным ролевым экшеном The Blood of Dawnwalker трудится студия Rebel Wolves, костяк которой составляют ветераны CD Projekt RED, разработчики не собираются слепо копировать абсолютно все элементы из игрового «Ведьмака». В рамках недавней сессии вопросов и ответов авторы прояснили ситуацию с наполнением своего нового открытого мира.
Отвечая на вопросы фанатов, создатели четко обозначили свою позицию касательно побочных развлечений. Тем игрокам, которые надеялись увидеть в грядущей RPG увлекательный аналог культового карточного «Гвинта» или игральных костей, придется умерить ожидания. Представители студии ответили прямо и лаконично: «Нет, никаких мини-игр не будет», окончательно поставив точку в этом вопросе.
Однако отсутствие мини-игр разработчики планируют с лихвой компенсировать тягой к классическому исследованию. Отвечая на вопрос о наличии в игре секретных поручений и тайн, разбросанных по открытому миру, команда Rebel Wolves дала утвердительный ответ. Заявлено, что в экшене будет огромное количество активностей: спрятанные сокровища, древние руины, лагеря разбойников, гнезда мутантов и полноценные скрытые квесты. Такой подход, ориентированный на органичный поиск тайн и «пасхалок», должен значительно повысить реиграбельность проекта.
Напомним, что погрузиться в мрачный мир Европы XIV века игроки смогут в начале этой осени. Официальный релиз The Blood of Dawnwalker состоится 3 сентября на ПК, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Вот тут пиратить надо 100%, ибо русского нет.
В игре The Blood of Dawnwalker не будет использоваться Denuvo; подтверждены «секретные квесты», но мини-игр не стоит ожидать.
Увы но будет такая же игра как MindSey и Callisto Protocol
В геймплее уже показывали знаки вопроса разбросанные по карте, контент наверное будет на уровне знаков вопроса на Скеллиге.
нахрен бы они здались эти секретные уровни. протйи игру тыщу раз чтобы посмотреть весь или хотя бы бОльшую часть контента - сильно на любителя удовольствие