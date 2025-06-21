Новая демонстрация The Blood of Dawnwalker раскрыла масштабные возможности игры - битвы, вампиризм и многое другое

На презентации летнего геймплейного видео The Blood of Dawnwalker студия Rebel Wolves впервые в деталях показала ключевые механики своей амбициозной ролевой игры. Проект, находящийся в стадии предбеты, разворачивается в мрачной и суровой версии средневековой Европы и делает акцент на сюжет, свободу выбора и двойственную природу главного героя.

Геймдизайнер игры Даниэль Садовски представил отрывок из середины игры, в котором протагонист по имени Коэн путешествует по мрачному региону Вейл Сангора. Исследуя мир, игрок может как открывать древние руины, так и вмешиваться в квесты, связанные с кровавыми конфликтами между людьми и вампирами. Причём каждый выбор влияет на отношение к герою, а многие задания можно пройти совершенно разными путями.

Боевая система The Blood of Dawnwalker строится на тактическом подходе: игрок выбирает направление атаки и защиты, внимательно следя за действиями врагов. Успешные действия накапливают заряды, которые можно тратить на мощные умения — например, проклятие Burning Blood, истощающее врага, или Artery Attack, способное с одного удара обезглавить оппонента. Особое внимание уделено интерфейсу, инвентарю и прокачке, где способности делятся на три ветки — человеческую, вампирскую и общую.

Но главным геймплейным стержнем стала система двойного цикла: днём Коэн остаётся человеком, ночью же он становится вампиром с иным набором умений и потребностью в крови. Ночью открываются недоступные пути, появляются особые враги, а сам герой может использовать такие способности, как Shadowstep и Planeshift, чтобы преодолевать вертикальные преграды. Однако всё имеет цену: магия истощает здоровье, а голод может заставить Коэна потерять контроль и убить важного NPC.

В конце демонстрации разработчики показали фрагмент ночного рейда в собор, где Коэн сталкивается с одной из сильнейших противниц — древней вампиршей Ксанте. Бой, завершившийся поражением героя, подчёркивает нелинейность и свободу действий: вместо прямого конфликта игрок может изучить её личную сюжетную линию, подстроиться, а возможно — и переманить на свою сторону.

Презентация также подчеркнула важность "Нарративной песочницы", где нет чёткой грани между главными и второстепенными заданиями — все они плетутся в индивидуальную историю игрока.

The Blood of Dawnwalker разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.