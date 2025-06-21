Новая демонстрация The Blood of Dawnwalker раскрыла масштабные возможности игры - битвы, вампиризм и многое другое

На презентации летнего геймплейного видео The Blood of Dawnwalker студия Rebel Wolves впервые в деталях показала ключевые механики своей амбициозной ролевой игры. Проект, находящийся в стадии предбеты, разворачивается в мрачной и суровой версии средневековой Европы и делает акцент на сюжет, свободу выбора и двойственную природу главного героя.
Геймдизайнер игры Даниэль Садовски представил отрывок из середины игры, в котором протагонист по имени Коэн путешествует по мрачному региону Вейл Сангора. Исследуя мир, игрок может как открывать древние руины, так и вмешиваться в квесты, связанные с кровавыми конфликтами между людьми и вампирами. Причём каждый выбор влияет на отношение к герою, а многие задания можно пройти совершенно разными путями.
Боевая система The Blood of Dawnwalker строится на тактическом подходе: игрок выбирает направление атаки и защиты, внимательно следя за действиями врагов. Успешные действия накапливают заряды, которые можно тратить на мощные умения — например, проклятие Burning Blood, истощающее врага, или Artery Attack, способное с одного удара обезглавить оппонента. Особое внимание уделено интерфейсу, инвентарю и прокачке, где способности делятся на три ветки — человеческую, вампирскую и общую.
Но главным геймплейным стержнем стала система двойного цикла: днём Коэн остаётся человеком, ночью же он становится вампиром с иным набором умений и потребностью в крови. Ночью открываются недоступные пути, появляются особые враги, а сам герой может использовать такие способности, как Shadowstep и Planeshift, чтобы преодолевать вертикальные преграды. Однако всё имеет цену: магия истощает здоровье, а голод может заставить Коэна потерять контроль и убить важного NPC.
В конце демонстрации разработчики показали фрагмент ночного рейда в собор, где Коэн сталкивается с одной из сильнейших противниц — древней вампиршей Ксанте. Бой, завершившийся поражением героя, подчёркивает нелинейность и свободу действий: вместо прямого конфликта игрок может изучить её личную сюжетную линию, подстроиться, а возможно — и переманить на свою сторону.
Презентация также подчеркнула важность "Нарративной песочницы", где нет чёткой грани между главными и второстепенными заданиями — все они плетутся в индивидуальную историю игрока.
The Blood of Dawnwalker разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Это мы ждём.
Оу еес, я жду.
Для новой студии у которой не то что бы большой бюджет, выглядит неплохо, даже очень неплохо. Ну по тому что показали. Что там будет на релизе это отдельный разговор. Уж много раз у таких было что по началу даже и хорошо, а к середине игры или даже 1/3 игры, было видно что деньги закончились. Ну и с оптимизацией обычно у таких сильные проблемы, когда замах на большой город и мир да еще и в жанре РПГ, когда вы небольшая группа разрабов. Такое у KCD было, на релизе просто неиграбельно было. В общем надеюсь у них все получится. Все таки лучше одной студией что делает РПГ, было бы больше, их и так мало. Мои ожидания крепенький проект категории B, с огрезами новичков и слабой оптимизацией.
Если на релизе не будет чего то критичного в плане качества, обязательного куплю, а русский перевод, если не будет на релизе, энтузиасты быстро сделают, если проект будет хорошим. Все в руках разрабов.
неплохо, реально на ведьмака 3 похоже
бойовка какая то слабенькая мб это только мне так
Это всё-таки пре-бета. Костяк боёвки есть, остальное ещё подтянут скорее всего.
В первой схватке наш герой ковыряет обычных врагов по 10 ударов, пока не отлетит часть тела, всегда в одинаковых местах- если рука, то у плеча, а если голова, то целиком. Этим технологиям уже много лет. Кому-то интересно каждого бомжа бить-бить и еще много раз бить? Нельзя сделать ваншоты? Разработчики не знают, но человек не погибнет в следующую секунду, если ему руку отрубить. И почему персонаж в левом углу ходит? Бюджетный проходняк. Всё какое-то дефолтное.
На данном этапе Очень похоже на игры Spiders (The Technomancer,GreedFall,Bound by Flame)и Vampyr.Антураж,сюжет,дизайн интересные, но ГЕЙМПЛЕЙ(особенно боевая система) пока сильно напрягают(всё как у Spiders).Заинтерегован.Жду.
В этот раз выглядит лучше намного, потому что трейлер с геймфеста был посос какой-то
Нда. Попахивает сразу чем-то. Но вопросы следующие
1. И много заданий на время?
2. Тряпичные куклы это исключение или норма для физики поведения моделей персонажей?
3. И много ли будет подлянок в плане особых способностей минибоксов по лёгкому твоему устранению?
В целом не плохо на текущий момент.