Новая игра от создателей "Ведьмака" подарит игрокам настоящую свободу выбора

Студия Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt RED, включая геймдиректора «Ведьмака 3» Конрада Томашкевича, поделилась новыми подробностями о своей дебютной вампирской RPG The Blood of Dawnwalker. В недавнем интервью для Future Games Show разработчики рассказали об амбициозной системе выбора и последствий, которая будет состоять из трех уникальных уровней.

Первый уровень, по словам Томашкевича, будет вполне традиционным для жанра: «Вы делаете выбор, а затем сталкиваетесь с последствиями», которые могут быть как немедленными, так и отложенными.

Второй уровень связан с двойным геймплейным циклом игры — днем и ночью. В зависимости от времени суток, в одной и той же ситуации игроку могут быть предложены совершенно разные варианты выбора, что добавит тактической глубины.

Третий и самый интригующий уровень — это выбор бездействия. «Не делать выбор — это тоже выбор, — объясняют разработчики. — Вы можете просто решить не вмешиваться, и мир отреагирует на ваше бездействие, причем зачастую непредсказуемым образом».

Понимая, что такая многослойная система может показаться пугающей, ведущий дизайнер квестов Рафал Янковски поспешил успокоить игроков. Во-первых, игра всегда будет заранее сообщать, сколько внутриигрового времени займет то или иное действие. А во-вторых, что самое важное, простое исследование мира «вообще не будет отнимать время», так что игроки смогут спокойно изучать окружение, не боясь что-то упустить.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.