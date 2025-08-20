ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 330 оценок

Новая игра от создателей "Ведьмака" подарит игрокам настоящую свободу выбора

Gutsz Gutsz

Студия Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt RED, включая геймдиректора «Ведьмака 3» Конрада Томашкевича, поделилась новыми подробностями о своей дебютной вампирской RPG The Blood of Dawnwalker. В недавнем интервью для Future Games Show разработчики рассказали об амбициозной системе выбора и последствий, которая будет состоять из трех уникальных уровней.

Первый уровень, по словам Томашкевича, будет вполне традиционным для жанра: «Вы делаете выбор, а затем сталкиваетесь с последствиями», которые могут быть как немедленными, так и отложенными.

Второй уровень связан с двойным геймплейным циклом игры — днем и ночью. В зависимости от времени суток, в одной и той же ситуации игроку могут быть предложены совершенно разные варианты выбора, что добавит тактической глубины.

Третий и самый интригующий уровень — это выбор бездействия. «Не делать выбор — это тоже выбор, — объясняют разработчики. — Вы можете просто решить не вмешиваться, и мир отреагирует на ваше бездействие, причем зачастую непредсказуемым образом».

Понимая, что такая многослойная система может показаться пугающей, ведущий дизайнер квестов Рафал Янковски поспешил успокоить игроков. Во-первых, игра всегда будет заранее сообщать, сколько внутриигрового времени займет то или иное действие. А во-вторых, что самое важное, простое исследование мира «вообще не будет отнимать время», так что игроки смогут спокойно изучать окружение, не боясь что-то упустить.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

32
5
Комментарии: 5
SoRaS3

Посмотрим что получится по итогу.

Новая MindsEye или что-то другое?!

2
Dmitriy_1981

Да, планы наполеоновские у них...

1
Челувек Челувекович

Пока выглядит как Ведьмак 2015 года. Ну графен только получше. В целом то графика и не так мне важна, был бы сюжет интересный и геймплей не дубовый.

1
gliga142

Как будто игра от спайдеров ))

pandore

Мне кажется или они не умеют моргать. В любом случае когда они отменили русский язык и даже объявили об этом как плевок. Я все так же вижу перед собой дополнение кровь и вино с примесью Kingdom Come Deliverance в плохом смысле