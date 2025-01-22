Новая RPG от директора The Witcher 3 напоминает D&D и Baldur's Gate

Бывшие разработчики CD Projekt Red из студии Rebel Wolves создают The Blood of Dawnwalker — RPG в жанре тёмного фэнтези с открытым миром, вдохновлённую настольными и классическими RPG, такими как Dungeons & Dragons и Baldur's Gate. Дизайнер игры Даниэль Садовски описал её как "настольную RPG", где игроки могут свободно выбирать, в какое приключение они отправятся. Креативный директор Матеуш Томашкевич подчеркнул, что главными целями проекта являются свобода действий игроков и интересное повествование.
Под руководством Конрада Томашкевича, режиссёра The Witcher 3, студия стремится объединить глубокую историю с исследованием открытого мира. Игра будет включать цикл дня и ночи, ограниченные по времени события и эмоциональные моменты, создающие связь с персонажами. Пока что информации мало, но крупный показ игрового процесса запланирован на это лето.
-_-
ну и навели хайпа своим анонсом, ждем показ летом
свобода это когда даешь хороший редактор и создаешь своего перса М или Ж, а так я хз, я даже ведьмаке 3 не чувствовал свободы, не где я такой свободы не чувствовал как в сериях TES.
О нет, Господи, нет, нет, пожалуйста, нет! Вы хотите сказать, что там тоже будет вот это!?
https://www.playground.ru/baldurs_gate_3/file/baldurs_gate_3_zamena_bolshinstva_alfavitnyh_lgbt_npc_na_normalnyh_no_alphabets_v5_2_0_1_orinesque-1666582