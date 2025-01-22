Новая RPG от директора The Witcher 3 напоминает D&D и Baldur's Gate

Бывшие разработчики CD Projekt Red из студии Rebel Wolves создают The Blood of Dawnwalker — RPG в жанре тёмного фэнтези с открытым миром, вдохновлённую настольными и классическими RPG, такими как Dungeons & Dragons и Baldur's Gate. Дизайнер игры Даниэль Садовски описал её как "настольную RPG", где игроки могут свободно выбирать, в какое приключение они отправятся. Креативный директор Матеуш Томашкевич подчеркнул, что главными целями проекта являются свобода действий игроков и интересное повествование.

Под руководством Конрада Томашкевича, режиссёра The Witcher 3, студия стремится объединить глубокую историю с исследованием открытого мира. Игра будет включать цикл дня и ночи, ограниченные по времени события и эмоциональные моменты, создающие связь с персонажами. Пока что информации мало, но крупный показ игрового процесса запланирован на это лето.