ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.9 195 оценок

Новая RPG от директора The Witcher 3 напоминает D&D и Baldur's Gate

GeekBerserk
Новости

Бывшие разработчики CD Projekt Red из студии Rebel Wolves создают The Blood of Dawnwalker — RPG в жанре тёмного фэнтези с открытым миром, вдохновлённую настольными и классическими RPG, такими как Dungeons & Dragons и Baldur's Gate. Дизайнер игры Даниэль Садовски описал её как "настольную RPG", где игроки могут свободно выбирать, в какое приключение они отправятся. Креативный директор Матеуш Томашкевич подчеркнул, что главными целями проекта являются свобода действий игроков и интересное повествование.

Под руководством Конрада Томашкевича, режиссёра The Witcher 3, студия стремится объединить глубокую историю с исследованием открытого мира. Игра будет включать цикл дня и ночи, ограниченные по времени события и эмоциональные моменты, создающие связь с персонажами. Пока что информации мало, но крупный показ игрового процесса запланирован на это лето.

13
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

-_-

0
Tommy.

ну и навели хайпа своим анонсом, ждем показ летом

0
ALEX-220

свобода это когда даешь хороший редактор и создаешь своего перса М или Ж, а так я хз, я даже ведьмаке 3 не чувствовал свободы, не где я такой свободы не чувствовал как в сериях TES.

0
Авраам Линкольн
Новая RPG от директора The Witcher 3 напоминает D&D и Baldur's Gate

О нет, Господи, нет, нет, пожалуйста, нет! Вы хотите сказать, что там тоже будет вот это!?

https://www.playground.ru/baldurs_gate_3/file/baldurs_gate_3_zamena_bolshinstva_alfavitnyh_lgbt_npc_na_normalnyh_no_alphabets_v5_2_0_1_orinesque-1666582

-1