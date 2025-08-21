ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 332 оценки

Новые скриншоты The Blood of Dawnwalker, вампирской РПГ от ветеранов CD Projekt RED

Gruz_ Gruz_
+ ещё 1 картинка

С момента презентации The Blood of Dawnwalker прошло уже более полугода, но ее разработчики не сбавляют обороты. Rebel Wolves, сформированная в основном из бывших сотрудников CD Projekt Red, создавших «Ведьмака 3», регулярно делится с игроками новостями о разрабатываемой РПГ.

В ходе недавнего интервью для Future Games Show были раскрыты новые подробности вампирской РПГ The Blood of Dawnwalker, но в студии Rebel Wolves сочли, что этого будет мало, и выложили в сеть подборку новых скриншотов.

Новая игра от создателей "Ведьмака" подарит игрокам настоящую свободу выбора

Часть из них демонстрирует локации днем, а часть - ночью; к тому же в игре будет представлен уникальный цикл дня и ночи, который существенно повлияет на умения главного героя. Днем Коэн, - это более или менее обычный человек, пусть и владеющий магией. Однако в ночное время ему открываются способности вампира, благодаря которым он может, к примеру, мгновенно телепортироваться на небольшие расстояния.

Действие The Blood of Dawnwalker разворачивается в Европе XIV века - во времена, когда война и чума истребляют людей. И пока человечество с трудом пытается выжить, вампиры и другие порождения ночи выходят из тени, чтобы захватить власть, которой они были лишены на протяжении веков. Игроку отводится роль Коэна, «Предрассветного путника» - существа, что стоит между миром людей и царством тьмы. Игрок окажется перед непростым выбором: стать на путь спасения человечества или принять свои темные способности и пожертвовать всем ради спасения своей семьи?

Наряду с сюжетными решениями разработчики сделали акцент на боевой системе, отличающейся быстротой, кровожадностью и жестокостью. Разработчики хотят, чтобы каждая встреча вызывала чувство опасности, но при этом позволяла бы использовать как человеческие навыки, так и сверхъестественные способности. И еще одна важная деталь:.на то, чтобы найти и спасти свою семью, в запасе у игрока 30 дней и 30 ночей. Подобное временное ограничение является не просто сюжетным элементом, а напрямую влияет на игровой процесс.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

16
2
Комментарии: 2
North235

Эм... мне кажется или эти скрины просто нарезали из недавно показанного геймплея?

3
Dmitriy_1981

Рисунок витражей тоже развивает тему дня/ночи.