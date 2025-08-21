Новые скриншоты The Blood of Dawnwalker, вампирской РПГ от ветеранов CD Projekt RED

С момента презентации The Blood of Dawnwalker прошло уже более полугода, но ее разработчики не сбавляют обороты. Rebel Wolves, сформированная в основном из бывших сотрудников CD Projekt Red, создавших «Ведьмака 3», регулярно делится с игроками новостями о разрабатываемой РПГ.

В ходе недавнего интервью для Future Games Show были раскрыты новые подробности вампирской РПГ The Blood of Dawnwalker, но в студии Rebel Wolves сочли, что этого будет мало, и выложили в сеть подборку новых скриншотов.

Часть из них демонстрирует локации днем, а часть - ночью; к тому же в игре будет представлен уникальный цикл дня и ночи, который существенно повлияет на умения главного героя. Днем Коэн, - это более или менее обычный человек, пусть и владеющий магией. Однако в ночное время ему открываются способности вампира, благодаря которым он может, к примеру, мгновенно телепортироваться на небольшие расстояния.

Действие The Blood of Dawnwalker разворачивается в Европе XIV века - во времена, когда война и чума истребляют людей. И пока человечество с трудом пытается выжить, вампиры и другие порождения ночи выходят из тени, чтобы захватить власть, которой они были лишены на протяжении веков. Игроку отводится роль Коэна, «Предрассветного путника» - существа, что стоит между миром людей и царством тьмы. Игрок окажется перед непростым выбором: стать на путь спасения человечества или принять свои темные способности и пожертвовать всем ради спасения своей семьи?

Наряду с сюжетными решениями разработчики сделали акцент на боевой системе, отличающейся быстротой, кровожадностью и жестокостью. Разработчики хотят, чтобы каждая встреча вызывала чувство опасности, но при этом позволяла бы использовать как человеческие навыки, так и сверхъестественные способности. И еще одна важная деталь:.на то, чтобы найти и спасти свою семью, в запасе у игрока 30 дней и 30 ночей. Подобное временное ограничение является не просто сюжетным элементом, а напрямую влияет на игровой процесс.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.