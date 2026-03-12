Новый скриншот The Blood of Dawnwalker вызвал у фанатов "Ведьмака" мощное чувство дежавю

Разработчики из студии, основанной бывшими создателями «Ведьмака», опубликовали новый скриншот своей грядущей экшен-RPG The Blood of Dawnwalker. На изображении запечатлено одинокое дерево на вершине холма в лучах заходящего солнца, а на заднем плане виднеются величественные заснеженные горы. Кадр сопровожден лаконичной подписью: «Рассвет помнит».
Реакция игрового сообщества последовала незамедлительно. Пользователи социальных сетей обратили внимание на поразительное визуальное сходство локации со стартовой зоной в Велене из The Witcher 3: Wild Hunt, а именно — со знаменитым Деревом висельников. Один из комментаторов иронично отметил: «Это то самое дерево из Ведьмака, только до того, как там поселился Барон и его банда».
Подобные параллели неудивительны, учитывая родословную команды разработчиков. Проект позиционируется как мрачное вампирское фэнтези с глубоким повествованием и тяжелой боевой системой. Несмотря на визуальное «эхо» прошлого, игроки возлагают большие надежды на самобытность проекта. Хотя многие геймеры будут явно не против отсылок на вселенную "Ведьмака", даже в отождествленном мире вампиров.
На данный момент разработчики не раскрывают точную дату релиза. Тем не менее разработчики отметили, что новый скриншот был снят на бета-версии игры, поэтому разработка проекта уже явно продвигается к финалу.
