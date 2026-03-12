ЧАТ ИГРЫ
Новый скриншот The Blood of Dawnwalker вызвал у фанатов "Ведьмака" мощное чувство дежавю

Разработчики из студии, основанной бывшими создателями «Ведьмака», опубликовали новый скриншот своей грядущей экшен-RPG The Blood of Dawnwalker. На изображении запечатлено одинокое дерево на вершине холма в лучах заходящего солнца, а на заднем плане виднеются величественные заснеженные горы. Кадр сопровожден лаконичной подписью: «Рассвет помнит».

Реакция игрового сообщества последовала незамедлительно. Пользователи социальных сетей обратили внимание на поразительное визуальное сходство локации со стартовой зоной в Велене из The Witcher 3: Wild Hunt, а именно — со знаменитым Деревом висельников. Один из комментаторов иронично отметил: «Это то самое дерево из Ведьмака, только до того, как там поселился Барон и его банда».

Подобные параллели неудивительны, учитывая родословную команды разработчиков. Проект позиционируется как мрачное вампирское фэнтези с глубоким повествованием и тяжелой боевой системой. Несмотря на визуальное «эхо» прошлого, игроки возлагают большие надежды на самобытность проекта. Хотя многие геймеры будут явно не против отсылок на вселенную "Ведьмака", даже в отождествленном мире вампиров.

На данный момент разработчики не раскрывают точную дату релиза. Тем не менее разработчики отметили, что новый скриншот был снят на бета-версии игры, поэтому разработка проекта уже явно продвигается к финалу.

Комментарии:
klitor_lizator

Ахуеть, чуваки, вы видали, это же ДЕРЕВО ! НЕВЕРОЯТНО !

WarCraf4er
Red Salamandra

Ммммм дерево... на пустыре... Точно, это же фирменный стиль серии игр Ведьмак.

Ded Chelyabinsk

Плагиат

нитгитлистер

бл*ть... это просто дерево на холме. почти в каждой игре с больменее открытым миром если поискать можно найти своё дерево на холме. да даже в диаблоидах такие дереья есть. знакомая подсказала в геншине в каждой области по величественному дереву

