Открытый мир, секс-сцены и задел на франшизу: свежие подробности вампирского экшена The Blood of Dawnwalker

Команда студии Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt RED, провела масштабную сессию вопросов и ответов на Reddit, посвященную их дебютному проекту The Blood of Dawnwalker. Ведущие дизайнеры, продюсеры и художники ответили на десятки вопросов, прояснив структуру мира, особенности боевой системы и контент для взрослой аудитории.

Как и ожидалось, игра выросла в масштабах. Если изначально студия ориентировалась на размер дополнения «Кровь и Вино» для «Ведьмака 3», то сейчас авторы с уверенностью заявляют: «Мы определенно не уменьшили масштаб, скорее наоборот».

Геймплей и структура мира:

Сразу после пролога игрокам станет доступен открытый мир с разнообразными биомами: город Свартрау (Svartrau), деревни, реки, болота, леса и древние руины. Игроков ждет полноценный открытый мир, а не набор закрытых локаций.

Разработчики реализовали гибкую боевую систему. Любители тактики могут использовать «направленные удары», за что будут вознаграждены. Те, кто предпочитает классические экшен-RPG, смогут использовать «омни-атаки», которые не требуют выбора направления, но быстрее расходуют выносливость.

Главное оружие Коэна — мечи (короткие, длинные, двуручные). Каждый тип будет ощущаться по-разному и иметь свою скорость атаки.

Традиционных оборотней в игре не будет, так как сам протагонист, превращаясь ночью в вампира, занимает эту нишу в лоре. Среди врагов заявлены кобольды в шахтах, «горный народ» (уриаши), лихо, псоглавцы и «неудавшиеся вампиры» (murohni).

Одной из самых неожиданных деталей стало подтверждение отсутствия шлемов в игре.

«Будет множество видов брони на выбор. Но никаких шлемов ;)», — заявили авторы.

Скорее всего, это продиктовано необходимостью сохранения корректных анимаций укусов в шею. При этом функции трансмогрификации на релизе не будет — ее рассматривают для бесплатного DLC. Кастомизацию бороды и прически также планируют добавить после выхода в качестве бесплатного контента.

Разработчики подтвердили нелинейность истории. В зависимости от выбора квестов и решений, игроки увидят разные последствия. За одно прохождение можно увидеть примерно 80% контента, что стимулирует реиграбельность.

Кроме того, команда Rebel Wolves не стала уходить от острых углов в вопросе «взрослого контента».

Да, в игре будут секс-сцены, и они не будут просто уходить в затемнение (fade-to-black), но их можно будет пропустить, как и другие катсцены.

— подтвердили разработчики.

Авторы также уточнили, что при создании игры не используют генеративный ИИ для финального контента, а вдохновением для лора послужила культура Центральной и Восточной Европы, включая Румынию и легенды Трансильвании. При этом The Blood of Dawnwalker создается с прицелом на запуск полноценной франшизы. В студии не отрицают сильное желание развивать эту вселенную, выпуская продолжения или спин-оффы если для этого будут соответствующее идеи, качественные возможности и желания игроков.

Напомним, ранее разработчики подробно объяснили, как работает система ограничения времени:

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. А любителям глубоких ролевых элементов также не стоит волноваться за романтику: ранее было официально подтверждено наличие проработанных романтических отношений в игре.