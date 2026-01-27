ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 374 оценки

Открытый мир, секс-сцены и задел на франшизу: свежие подробности вампирского экшена The Blood of Dawnwalker

Gutsz Gutsz

Команда студии Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt RED, провела масштабную сессию вопросов и ответов на Reddit, посвященную их дебютному проекту The Blood of Dawnwalker. Ведущие дизайнеры, продюсеры и художники ответили на десятки вопросов, прояснив структуру мира, особенности боевой системы и контент для взрослой аудитории.

Как и ожидалось, игра выросла в масштабах. Если изначально студия ориентировалась на размер дополнения «Кровь и Вино» для «Ведьмака 3», то сейчас авторы с уверенностью заявляют: «Мы определенно не уменьшили масштаб, скорее наоборот».

Геймплей и структура мира:

  • Сразу после пролога игрокам станет доступен открытый мир с разнообразными биомами: город Свартрау (Svartrau), деревни, реки, болота, леса и древние руины. Игроков ждет полноценный открытый мир, а не набор закрытых локаций.
  • Разработчики реализовали гибкую боевую систему. Любители тактики могут использовать «направленные удары», за что будут вознаграждены. Те, кто предпочитает классические экшен-RPG, смогут использовать «омни-атаки», которые не требуют выбора направления, но быстрее расходуют выносливость.
  • Главное оружие Коэна — мечи (короткие, длинные, двуручные). Каждый тип будет ощущаться по-разному и иметь свою скорость атаки.
  • Традиционных оборотней в игре не будет, так как сам протагонист, превращаясь ночью в вампира, занимает эту нишу в лоре. Среди врагов заявлены кобольды в шахтах, «горный народ» (уриаши), лихо, псоглавцы и «неудавшиеся вампиры» (murohni).

Одной из самых неожиданных деталей стало подтверждение отсутствия шлемов в игре.

«Будет множество видов брони на выбор. Но никаких шлемов ;)», — заявили авторы.

Скорее всего, это продиктовано необходимостью сохранения корректных анимаций укусов в шею. При этом функции трансмогрификации на релизе не будет — ее рассматривают для бесплатного DLC. Кастомизацию бороды и прически также планируют добавить после выхода в качестве бесплатного контента.

Разработчики подтвердили нелинейность истории. В зависимости от выбора квестов и решений, игроки увидят разные последствия. За одно прохождение можно увидеть примерно 80% контента, что стимулирует реиграбельность.

Кроме того, команда Rebel Wolves не стала уходить от острых углов в вопросе «взрослого контента».

Да, в игре будут секс-сцены, и они не будут просто уходить в затемнение (fade-to-black), но их можно будет пропустить, как и другие катсцены.

— подтвердили разработчики.

Авторы также уточнили, что при создании игры не используют генеративный ИИ для финального контента, а вдохновением для лора послужила культура Центральной и Восточной Европы, включая Румынию и легенды Трансильвании. При этом The Blood of Dawnwalker создается с прицелом на запуск полноценной франшизы. В студии не отрицают сильное желание развивать эту вселенную, выпуская продолжения или спин-оффы если для этого будут соответствующее идеи, качественные возможности и желания игроков.

Напомним, ранее разработчики подробно объяснили, как работает система ограничения времени:

Разработчики The Blood of Dawnwalker прояснили механику таймера в 30 дней и показали новый скриншот из беты игры

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. А любителям глубоких ролевых элементов также не стоит волноваться за романтику: ранее было официально подтверждено наличие проработанных романтических отношений в игре.

"Конечно, да!": ведущий дизайнер квестов "Ведьмака 3" подтвердил наличие романтики в The Blood of Dawnwalker
Комментарии:  9
saa0891

Надеюсь женские персонажи в игре будут симпатичные.

12
CyberDark

Будут, но романсить можно будет только мужиков! Ахахахахахах

3
GoldenHadrian

Много ли выходит рпг не азиатских и не соулс лайк лайк?

5
blink182182

Озвучки Русская будет?

3
saa0891

Тут вопрос будут ли сабы, озвучки точно не будет, хотя сабы сейчас очень быстро делают а если игра годная выйдет то и озвучку наши локализаторы сделают, правда её придется подождать.

ModestDL
За одно прохождение можно увидеть примерно 80% контента

С одной стороны 80% - это конечно неплохо. Но печально что за одно прохождение весь контент, скорее всего побочки, выполнить/увидеть не получится.

ALEX-220
Да, в игре будут секс-сцены, и они не будут просто уходить в затемнение (fade-to-black), но их можно будет пропустить, как и другие катсцены.

Ау такие есть? 😂

Suveren85
Скорее всего, это продиктовано необходимостью сохранения корректных анимаций укусов в шею.

Мне кажется зря. Это добавило бы духоты в бои, но и логику, что бронерованного врага не убьешь укусом, побеждай тактикой.

CyberDark

Как то слишком много обещают, боюсь что не вывезут. Бюджет то не резиновый у новой недавно созданной студии...

