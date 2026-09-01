Первые рецензии СМИ подняли предзаказы The Blood of Dawnwalker на верхние строчки в Steam

Приближающийся релиз амбициозного экшена The Blood of Dawnwalker от польской студии Rebel Wolves сопровождается беспрецедентным всплеском активности игрового сообщества. После публикации первых рецензий от профильной прессы проект продемонстрировал стремительный рывок в чартах продаж и поднялся на верхние строчки бестселлеров Steam. Подобный ажиотаж обусловлен как высокими оценками критиков, так и образцовой реакцией разработчиков на недавний технический скандал, разгоревшийся в социальных сетях.

Большинство игровых журналистов, получивших доступ к игре заранее, охарактеризовали дебютный проект студии как солидный и самобытный, хотя и не лишённый определённых недостатков. Пресса высоко оценила мрачную атмосферу, густой лор и нелинейную структуру повествования, закрыв глаза на незначительные технические шероховатости. Общий позитивный вердикт профильных СМИ развеял сомнения скептиков и послужил мощным триггером для аудитории, которая начала массово скупать цифровые копии за считанные дни до официального запуска.

Важнейшим фактором реабилитации игры в глазах сообщества стала открытость и гибкость со стороны Rebel Wolves. Ранее вокруг тайтла вспыхнул скандал из-за отсутствия поддержки 60 FPS на консолях, что привело к волне возмущения в сети. Студия отреагировала мгновенно: уже через два дня разработчики пообещали добавить режим производительности к релизу, а накануне старта ведущие инсайдеры и блогеры (включая Shinobi602 и Synth Potato) подтвердили выход патча, продемонстрировав плавный геймплей с минимальными графическими компромиссами на PS5 Pro.

Успешное решение технической проблемы и сильные финальные рецензии окончательно закрепили за The Blood of Dawnwalker статус одного из главных релизов начала осени. Оправдает ли игра возложенные ожидания, мы узнаем совсем скоро: цифровой релиз вампирского экшена состоится уже 3 сентября, ровно в полночь, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.