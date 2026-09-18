По данным Шрайера, разработка The Blood of Dawnwalker обошлась в 40 млн долларов

Blood of Dawnwalker стала одной из самых амбициозных новых RPG последних лет, но путь к её созданию оказался куда сложнее, чем казалось со стороны. По данным Bloomberg, бывшие ключевые разработчики The Witcher 3 потратили почти пять лет на то, чтобы превратить небольшую независимую студию в команду, способную выпустить AAA-игру с бюджетом около $40 млн.

В 2022 году бывший директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич вместе с братом Матеушем основал польскую студию Rebel Wolves. После громкого ухода из CD Projekt RED им пришлось начинать практически с нуля: искать финансирование, собирать коллектив и убеждать инвесторов, что новая RPG сможет конкурировать с крупнейшими представителями жанра. Сегодня в Rebel Wolves работает около 100 человек, многие из которых прежде участвовали в создании The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

По информации Bloomberg, разработка Blood of Dawnwalker обошлась примерно в $40 млн. Для сравнения, бюджеты крупнейших современных RPG нередко превышают $100–200 млн, поэтому проект считается относительно компактным AAA-производством. Часть финансирования обеспечила китайская компания NetEase, ставшая главным инвестором студии ещё на раннем этапе.

Одним из ключевых решений стал переход на Unreal Engine 5. По словам руководителей Rebel Wolves, собственный движок потребовал бы огромных затрат времени и ресурсов, тогда как UE5 позволил сосредоточиться на создании контента и игровых систем.

Blood of Dawnwalker задумывается как начало новой вселенной. Несмотря на независимый статус Rebel Wolves, команда не скрывает амбиций построить долгосрочную франшизу, если дебютная игра окажется успешной.