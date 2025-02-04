По словам разработчиков, в Dawnwalker будут серьезные последствия как за действие, так и за бездействие игрока

Прошло меньше месяца с тех пор, как Rebel Wolves представили свою дебютную ролевую игру с открытым миром The Blood of Dawnwalker. Польский разработчик, основанный бывшими сотрудниками CD Projekt RED, делает большую ставку на динамичный мир, который также использует ограничение по времени (у главного героя есть всего 30 дней и ночей, чтобы спасти свою семью), чтобы подпитывать большее чувство срочности. В интервью, опубликованном в журнале PC Gamer за март 2025 года (выпуск 406), Rebel Wolves углубились в эту концепцию дизайна.
Матеуш Томашкевич (креативный директор):
Dawnwalker не будет игрой, которая будет чистой песочницей, где вы просто сосредоточены на игровом процессе. Мы хотим, чтобы вы пережили эти моменты с миром персонажей и эмоциями, которые могут вызывать эти ситуации, и так далее, и тому подобное. Но в то же время вы ищете способы максимизировать свободу.
Дэниел Садовски (директор по дизайну):
В нашей игре мы хотим, чтобы мир был динамичным. Мы не хотим, чтобы он был статичным, как будто все время ожидающим игрока. Поэтому и действие, и бездействие в Dawnwalker имеют серьезные последствия, и именно так мы структурировали квесты, чтобы все это можно было продемонстрировать, пока вы играете в игру.
Матеуш Томашкевич:
Сюжетная песочница информирует не только о главном задании — она также информирует все другие типы контента, которые у нас есть в Dawnwalker. Мы пытаемся сделать из них связи. Вы можете столкнуться с, казалось бы, несущественными, мелкими действиями мира, но мы пытаемся связать их с основным повествованием. Это похоже на синергетический подход, когда весь контент помогает друг другу быть единым целым. Это не то, что есть основная история, и есть только побочные квесты, которые не связаны с ней. Все это как бы немного пересекается.
Конрад Томашкевич (директор игры):
Наряду с повествовательной песочницей, я думаю, что время является для меня самым важным, потому что, когда вы объединяете это, это создает что-то действительно уникальное — это чувство срочности в играх может быть улучшено. Например, когда вы играете в The Witcher 3 и знаете, что Цири нужна помощь, но решаете пойти поиграть в Гвинт — вы чувствуете, что это всего лишь игра. Действительно хорошая игра, но всё же игра. И, может быть, если бы у вас был какой-то ресурс, и вы знаете, что, возможно, если вы не пойдете, что-то произойдет — тогда ваши мысли об этой игре были бы другими, и, может быть, погружение было бы лучше, и, может быть, ваши эмоции были бы другими.
Для ясности, временная механика, которую Rebel Wolves считает основным элементом повествовательной песочницы игры, будет развиваться только тогда, когда вы действительно завершите контент, чтобы не слишком напрягать игроков.
У Blood of Dawnwalker пока нет даты выхода, но разработчик планирует полностью раскрыть игровой процесс этим летом.
Ох чует моё сердце будет крутая игра!!!!
И еще желательно что бы не короткая-)
ролевая игра с открытым миром- а таймер зачем ? какой прок от открытого мира на время ?
Так разжевали же :
Имхо, механика выглядит интересно, и было бы классно если бы её можно было по желанию включать/отключать
да я подозреваю что там в первые несколько дней выйдет мод на 100500 дней геймплея и можно будет спокойно изучать мир.
А если там всё равно дело к разводу шло? Можно на них хер положить и играть дальше?
Согласен. Тут разработчикам было бы логично сделать несколько концовок. Положил х. - одна концовка, не положил - другая концовка.
Первый же мод будет на отключение этого таймера, если это будет возможно сделать
Как надоедли эти зазывания игроков в игры: "каждый ваш шаг что-то меняет", "принимайте решения взвешено". Да е-мое, это влияет на концовку и какой-нибудь шмот, максимум. А подается так, что это прорыв в геймплее.
временная механика интересное новшество конечно, может стрельнуть, но что то мне подсказывает это может разозлить геймеров и оттолкнуть многих игроков что довольно рискованно
Вопрос не в механике, а в ее реализации. Ограничение по времени в играх было еще в их зачатии.
30 дней ну понятно всё ясно гвнина нельзя будет мир исследовать нужны как в старых аркадных игр успеть на время сделать