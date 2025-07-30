По словам создателей The Blood of Dawnwalker, в игре будут разнообразные биомы и насыщенный контентом открытый мир

Создатели The Blood of Dawnwalker продолжают делиться деталями проекта и отвечать на вопросы игроков.

По словам Rebel Wolves, в игре будет полноценный открытый мир с разнообразными биомами - горами, лугами, торфяниками, болотами, лесами, пещерами и другими локациями. Мир будет насыщен контентом: NPC, святилища, руины, лагеря бандитов, гнёзда монстров, сокровища и прочие интересные места.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.