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об игре
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 321 оценка

По словам создателей The Blood of Dawnwalker, в игре будут разнообразные биомы и насыщенный контентом открытый мир

AceTheKing AceTheKing

Создатели The Blood of Dawnwalker продолжают делиться деталями проекта и отвечать на вопросы игроков.

По словам Rebel Wolves, в игре будет полноценный открытый мир с разнообразными биомами - горами, лугами, торфяниками, болотами, лесами, пещерами и другими локациями. Мир будет насыщен контентом: NPC, святилища, руины, лагеря бандитов, гнёзда монстров, сокровища и прочие интересные места.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

40
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
-zotik-
13
Rey4rtRO
лагеря бандитов, гнёзда монстров, сокровища и прочие интересные места.

Свежачок. Для полного комплекта дефолтного открытого мира еще вышки осталось только добавить.

10
Summor Ner
4
Lady_Leda

После показа геймплея, изначальное желание сильно преуменьшилось. Ожидала игру от разрабов ведьмака 3 на уровне этой игры, а там дай бог ведьмак 2 кое как натянут.

4
iskariot45

Кого натягивать будут?)

K0t Felix

Пока все выглядит немного всрато, он у них ишо есть время, что бы поправить. Если нет, то будет проект уровня В

нитгитлистер

надеюсь не как в драгондогрма 2?

1
Anglerfish

А что там было?

2
нитгитлистер Anglerfish

сначала весело и ни хрена не понятно. потом стало скучновато и все равно ни хрена не понятно. потом стало понятно но уже не весело. особенно ночью.
если серьёзно то лучше тебе самому побегать попробовать чтобы составить своё мнение ане слушать моё или чьё то еще. ка кзнать вдруг тебе как и многим другим всё всё понравится

4
Anglerfish нитгитлистер

Я только в первую часть играл, а на момент выхода второй к меня было ведро.

Первая вроде понравилась, а вроде и что-то не то. В первой не понравился ну ооооочень маленький мир, малое количество квестов и финал в духе "всё будет или плохо, или совсем плохо - выбирай".

2
Egik81

Осталось только найти время на это все игровое. И желательно за одно прохождение.

1
Dmitriy_1981

а зачем все вталкивать в одно прохождение? Что бы что? Ведь возможность пройти игру разными способоми это и есть та самая вариативность, которая считается важным преимуществом в современных играх.

WerGC

сами пусть со своим таймером бегают

Dmitriy_1981

Это было бы круто, если кроме сюжета будет еще мир, который можно исследовать...