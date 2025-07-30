По словам создателей The Blood of Dawnwalker, в игре будут разнообразные биомы и насыщенный контентом открытый мир

Создатели The Blood of Dawnwalker продолжают делиться деталями проекта и отвечать на вопросы игроков.
По словам Rebel Wolves, в игре будет полноценный открытый мир с разнообразными биомами - горами, лугами, торфяниками, болотами, лесами, пещерами и другими локациями. Мир будет насыщен контентом: NPC, святилища, руины, лагеря бандитов, гнёзда монстров, сокровища и прочие интересные места.
Релиз The Blood of Dawnwalker состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Свежачок. Для полного комплекта дефолтного открытого мира еще вышки осталось только добавить.
После показа геймплея, изначальное желание сильно преуменьшилось. Ожидала игру от разрабов ведьмака 3 на уровне этой игры, а там дай бог ведьмак 2 кое как натянут.
Кого натягивать будут?)
Пока все выглядит немного всрато, он у них ишо есть время, что бы поправить. Если нет, то будет проект уровня В
надеюсь не как в драгондогрма 2?
А что там было?
сначала весело и ни хрена не понятно. потом стало скучновато и все равно ни хрена не понятно. потом стало понятно но уже не весело. особенно ночью.
если серьёзно то лучше тебе самому побегать попробовать чтобы составить своё мнение ане слушать моё или чьё то еще. ка кзнать вдруг тебе как и многим другим всё всё понравится
Я только в первую часть играл, а на момент выхода второй к меня было ведро.
Первая вроде понравилась, а вроде и что-то не то. В первой не понравился ну ооооочень маленький мир, малое количество квестов и финал в духе "всё будет или плохо, или совсем плохо - выбирай".
Осталось только найти время на это все игровое. И желательно за одно прохождение.
а зачем все вталкивать в одно прохождение? Что бы что? Ведь возможность пройти игру разными способоми это и есть та самая вариативность, которая считается важным преимуществом в современных играх.
сами пусть со своим таймером бегают
Это было бы круто, если кроме сюжета будет еще мир, который можно исследовать...