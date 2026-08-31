"Похоже, тут сосут только вампиры": директор CDPR поздравил Rebel Wolves с отличными оценками The Blood of Dawnwalker

Филипп Вебер, нарративный директор CD Projekt RED, тепло поздравил коллег из Rebel Wolves с первыми рецензиями на их дебютную игру The Blood of Dawnwalker. В своем посте в социальных сетях он написал забавное поздравление:

Поздравляю всех моих друзей из Rebel Wolves! Похоже, что сосут тут только вампиры, потому что эти оценки потрясающие! Не могу дождаться, чтобы через несколько дней самому поиграть в Dawnwalker!

Шутка в поздравлении была положительно встречена игроками - это тонкая отсылка к вампирской тематике игры и к тому, что она не оказалась отстоем (sucks).

The Blood of Dawnwalker действительно получила неплохие оценки: рейтинг на Metacritic держится в районе 82-83 баллов, а на OpenCritic - 85 баллов. Игру хвалят за сюжет, систему "день/ночь" (герой-человек днем и вампир ночью), осмысленный выбор и атмосферу темного фэнтези.

Rebel Wolves - студия, основанная выходцами из CD Projekt RED. Их дебютная экшен-RPG выходит уже 3 сентября 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.