Показ геймплея The Blood of Dawnwalker вызвал волну критики - игроки сомневаются, что RPG стоит своих 70 долларов

Новый геймплейный ролик The Blood of Dawnwalker, опубликованный в рамках программы IGN First, не смог убедить игровое сообщество в потенциале будущей RPG. Вместо ожидаемого всплеска интереса восьмиминутная демонстрация вызвала преимущественно скептическую реакцию: многие игроки сочли показ слишком скучным и не соответствующим стоимости игры в 70 долларов.

В опубликованном видео разработчики показали фрагмент из пролога, где главный герой Коэн помогает заблудившемуся мужчине и исследует заброшенную гробницу. Однако зрители отметили, что за восемь минут на экране практически не происходит ничего, что могло бы раскрыть сильные стороны проекта или заинтересовать потенциальных покупателей.

Особенно активно ролик обсуждали на Reddit. Пользователи недоумевают, почему студия решила продвигать игру именно таким эпизодом. По мнению части аудитории, проблема заключается уже не в одном неудачном видео, а во всей маркетинговой кампании, которая пока не демонстрирует убедительных преимуществ проекта.

В комментариях встречаются довольно жёсткие оценки. Одни пишут, что увиденное напоминает игру, которую стоит покупать лишь на большой распродаже, другие признаются, что после последних показов отказались от идеи оформить предзаказ и теперь намерены дождаться обзоров. Некоторые пользователи, уже оплатившие игру заранее, открыто сомневаются, оправдывает ли проект свою полную стоимость.

При этом окончательные выводы делать пока рано. Уже в начале июля ожидается публикация превью от журналистов и блогеров, которые смогли провести с The Blood of Dawnwalker несколько часов на закрытых презентациях. Именно эти материалы могут дать более полное представление о ролевой системе, боевой механике и других ключевых элементах игры.

Ранее разработчики также пересмотрели системные требования проекта, сделав их менее требовательными. Теперь же студии предстоит решить ещё одну задачу — вернуть доверие аудитории, которая после последних демонстраций заметно охладила свой интерес к одной из самых ожидаемых RPG последних лет.