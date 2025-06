Полноценный геймплей мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker покажут 21 июня

Новая студия разработки Rebel Wolves была основана несколькими бывшими сотрудниками CD Projekt RED, которые ранее работали над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Теперь они работают над своим дебютным тайтлом The Blood of Dawnwalker, темной фэнтезийной ролевой игрой с сильным акцентом на сюжет.

Сегодня на Xbox Games Showcase 2025 впервые были показаны кадры игрового процесса. Они демонстрируют Коэна в действии: в дополнение к кровавым боям на мечах, которые иногда приводят к полету голов, также демонстрируются его впечатляющие вампирские способности. Например, ночью он может перемещаться с крыши на крышу как облако теней, взбираться на стены зданий и использовать свои вампирские клыки и когти в бою.

Однако новый трейлер служит лишь небольшой пробой: разработчики уже анонсировали презентацию полного игрового процесса на 21 июня 2025 года, которая предложит более обширные и подробные сведения о The Blood of Dawnwalker. В течение 45-минутной презентации Rebel Wolves обещают показать примерно 15 минут игрового процесса с демонстрацией функций т взгляд разработчиков на магию, перемещение и боевые системы игры. Презентация начнётся в 22:00 МСК.

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 для PS5, Xbox Series X/S и ПК.