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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 290 оценок

Полноценный геймплей мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker покажут 21 июня

monk70 monk70

Новая студия разработки Rebel Wolves была основана несколькими бывшими сотрудниками CD Projekt RED, которые ранее работали над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Теперь они работают над своим дебютным тайтлом The Blood of Dawnwalker, темной фэнтезийной ролевой игрой с сильным акцентом на сюжет.

Сегодня на Xbox Games Showcase 2025 впервые были показаны кадры игрового процесса. Они демонстрируют Коэна в действии: в дополнение к кровавым боям на мечах, которые иногда приводят к полету голов, также демонстрируются его впечатляющие вампирские способности. Например, ночью он может перемещаться с крыши на крышу как облако теней, взбираться на стены зданий и использовать свои вампирские клыки и когти в бою.

Однако новый трейлер служит лишь небольшой пробой: разработчики уже анонсировали презентацию полного игрового процесса на 21 июня 2025 года, которая предложит более обширные и подробные сведения о The Blood of Dawnwalker. В течение 45-минутной презентации Rebel Wolves обещают показать примерно 15 минут игрового процесса с демонстрацией функций т взгляд разработчиков на магию, перемещение и боевые системы игры. Презентация начнётся в 22:00 МСК.

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
My life is a game
И
И
7
TheCalvariam

без рашен лэнгвич идут нах*й поляки. За то мова 100% будет пхахх.

3
Zick211

Ну хз, зато на оф сайте есть русский язык. XD

My life is a game

И снова без русского

4
Rock8

Тогда пусть идут лесом со своей игрой, но может быть субтитры добавят.

1
Balerun

В то время, как их соседи techland выпускают свою dying light the beast даже с русской озвучкой.

1
Властелин Сосцов Balerun

у тех беда, им бы хоть кому продать свою игру, а эти еще не обьосрались так сильно

1
Пользователь ВКонтакте

Эта игра подаёт большие надежды нежели вичерка. // Forest Introvert

4