Портал IGN похвалил производительность The Blood of Dawnwalker на всех платформах, но посоветовал играть на ПК

Старший технический редактор портала IGN, протестировавший новую RPG The Blood of Dawnwalker, поделился неожиданными выводами: вопреки тревожным ожиданиям, проект на движке Unreal Engine 5 демонстрирует впечатляющую стабильность и практически не страдает от cтаттеров, которые преследуют многие современные блокбастеры.

По словам автора, за неделю игры он не столкнулся с вылетами и микрофризами, которые, например, до сих пор мешают наслаждаться ремейками Silent Hill 2 и Metal Gear Solid 3. При этом тестирование проводилось на системе с Ryzen 7 9850X3D, 32 ГБ ОЗУ и RTX 5090, где игра выдает 70-80 кадров в секунду в 4K на ультра-настройках с DLSS в режиме "Качество. Но даже на менее мощной Steam Machine удалось достичь стабильных 55-60 FPS при 1440p на средних настройках, что тоже считается успехом для "тяжелого" движка.

Особенно отмечается версия для консолей: на PS5 Pro игра, по ощущениям, идет в 60 FPS, а на Xbox Series X - в районе 40–50 FPS в сбалансированном режиме. Однако журналист рекомендует владельцам хороших ПК выбирать именно компьютерную версию, так как консольные сборки заметно теряют в детализации и плотности растительности.

Я сыграл в уйму нишевых RPG, которые работают отвратительно - взять хотя бы Gothic Remake, - но я все равно их прохожу ради глубины геймплея. К счастью, The Blood of Dawnwalker полностью избавлена от этих проблем, несмотря на то, что работает на, пожалуй, самом проблемном движке на рынке. Это впечатляет.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится завтра, и, судя по первым впечатлениям, проект может стать эталоном оптимизации среди UE5-игр.