Разработчики Blood of Dawnwalker бросили вызов игрокам: финального босса можно победить сразу после пролога

Студия Rebel Wolves продолжает интриговать поклонников ролевых игр деталями своего грядущего вампирского экшена Blood of Dawnwalker. В новом видеообзоре разработчики подтвердили свою философию полной нелинейности и заявили, что игроки могут отправиться на финальное сражение буквально сразу после прохождения обучающей секции. Тех, кому это удастся, создатели обещают называть "легендами".

В ролике, посвященном игре, студия пояснила, что в Blood of Dawnwalker нет единого линейного пути для достижения главной цели. Каждое задание и активность в мире являются опциональными и служат строительными блоками для индивидуального опыта каждого игрока. Долина открыта для исследований, и вы можете искать союзников, изучать новые способности или, если захотите, немедленно штурмовать замок главного антагониста Бренсиса.

Однако помните, что победить его, будучи только что созданным Рассветным Странником, - это подвиг, достойный легенд.

Журналисты и фанаты уже приняли вызов. Автор GamesRadar, вдохновленный этой новостью, вспоминает свой неудачный опыт в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, где он попытался сразиться с Ганоном сразу после получения параплана. Несмотря на прошлые неудачи, он намерен попробовать бросить вызов системе и в новом проекте.

Blood of Dawnwalker является одной из самых ожидаемых игр года, особенно на фоне других крупных сентябрьских релизов. Интерес к проекту подогревается не только вампирской тематикой, но и участием Конрада Томашкевича, известного по работе над The Witcher 3. Первые превью от профильных изданий уже вызвали положительные отзывы, оставляя надежду, что эта RPG станет настоящим хитом. Релиз игры запланирован на 4 сентября.