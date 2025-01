Разработчики CD Projekt RED тепло встретили анонс The Blood of Dawnwalker от своих бывших коллег

Ведущие разработчики CD Projekt RED, включая Филиппа Вебера, нарративного директора The Witcher 4, выразили поддержку и восторг по поводу анонса The Blood of Dawnwalker — нового проекта Конрада Томашкевича и его команды.

Филипп Вебер отметил: «Игра выглядит невероятно! Концепция с нарративным песочником и ограничением по времени звучит действительно уникально». Его комментарии, равно как и других разработчиков, подчеркивают дружеские отношения между текущими сотрудниками CD Projekt RED и их бывшими коллегами, ушедшими для создания собственного проекта.

Эта поддержка демонстрирует, что уход Томашкевича из CD Projekt RED произошёл на позитивной ноте, и разработчики продолжают вдохновлять друг друга даже после смены команд.

Разработчик The Witcher 4 отметил, что трейлер The Blood of Dawnwalker и их собственный тизер имеют общие визуальные отсылки, вдохновлённые сериалом "Полуночная месса". Этот забавный факт стал ещё одним поводом для шуток и дружеских обсуждений между командами в социальных сетях.

Что касается самой The Blood of Dawnwalker, презентация геймплея игры запланирована на лето этого года. Тогда же могут объявить и примерную дату выхода проекта.