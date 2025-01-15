Разработчики CD Projekt RED тепло встретили анонс The Blood of Dawnwalker от своих бывших коллег

Ведущие разработчики CD Projekt RED, включая Филиппа Вебера, нарративного директора The Witcher 4, выразили поддержку и восторг по поводу анонса The Blood of Dawnwalker — нового проекта Конрада Томашкевича и его команды.
Филипп Вебер отметил: «Игра выглядит невероятно! Концепция с нарративным песочником и ограничением по времени звучит действительно уникально». Его комментарии, равно как и других разработчиков, подчеркивают дружеские отношения между текущими сотрудниками CD Projekt RED и их бывшими коллегами, ушедшими для создания собственного проекта.
Эта поддержка демонстрирует, что уход Томашкевича из CD Projekt RED произошёл на позитивной ноте, и разработчики продолжают вдохновлять друг друга даже после смены команд.
Разработчик The Witcher 4 отметил, что трейлер The Blood of Dawnwalker и их собственный тизер имеют общие визуальные отсылки, вдохновлённые сериалом "Полуночная месса". Этот забавный факт стал ещё одним поводом для шуток и дружеских обсуждений между командами в социальных сетях.
Что касается самой The Blood of Dawnwalker, презентация геймплея игры запланирована на лето этого года. Тогда же могут объявить и примерную дату выхода проекта.
Как то уже реально опасения берут за 4й ведьмак - эти CDPR прям в каждой бочке затычка... С кибер2077 так же было и на старте обосрались.
Это уж вообще из пальца высосанные догадки. Кто, кроме редких пофигистов, поливает грязью друг друга на публике, особенно в миру розовых пида... ой... пони, который они там пытаются натянуть на себя и окружающих.
Ну, по итогу CP2077 по факту стала шикарной игрой, пусть и по прошествии определенного времени и доработок. Не знаю на счёт сюжетной составляющей, но чё т даже нету сомнений что технически, визуально и геймплейно рэды серьезно подойдут к игре.
будем надеяться, но пока новости как-то не обнадеживают.
Настолько жидко обосрались, что именно после этого я зарекся от предзаказов, да и в принципе от покупки. Потому что если такая компания как CDPR врет в открытую, то что ждать от других.
Даже если это будет ведьмак 3 в новой обёртке я это схаваю с удовольствием 😋 // Валерий Валерий
О каком тизере идет речь? По 4-й части пока есть только полноценный 6-минутный трейлер. Автор новости не знает, чем тизер отличается от трейлера?
после презентации я теперь больше на хайпе Даунволкера чем Вазьмака
Ух как выйдут обе игры в 2026, сколько же сравнений будет...
вряд ли в4 в 26 выйдет, может, но вряд ли, 27-28 скорее всего
Скорее всего Blood of Dawnwalker выйдет в 2026, а вот у Ведьмак 4 реалистичные даты 2027-2028, игру только недавно начали разрабатывать и геймплея ещё даже нет, а у Blood of Dawnwalker геймплей покажут уже этим летом
Не удивлюсь ,если эта игра будет гораздо лучше повесточного "Ведьмака с сиськами".CD Projekt RED идут по пути BioWare.
Они всегда так говорят, но если игра выстрелит, то тут же натравят на нее свою свору фанатиков, чтобы повысить шансы для своей алкоголички 4.
Какие шансы, что мешает поиграть и то и другое?
Вот и будет альтернатива новому ведьмаку с истеричкой Цыри ....
Лучше бы делали акцент на легендарного Ведьмака 4, а не на эту подделку. // New Show
А смысл они в cdpr больше не работают - поэтому делают свою игру с новым ip // Александр Шалашов