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The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.9 435 оценок

Разработчики экшен-RPG The Blood of Dawnwalker раскрыли происхождение главного героя

Апчхий Апчхий

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими ключевыми разработчиками серии игр Ведьмак, опубликовала свежий выпуск своего официального вестника под названием Coen's Roots. Новая заметка целиком посвящена предыстории главного героя грядущей ролевой игры — вампира Коэна. Создатели темного фэнтези решили раскрыть ключевые подробности о происхождении протагониста и его связи с семьей, которая окажется в самом центре грядущего конфликта в долине Сангора.

По словам авторов, Коэн вырос в бедной многодетной крестьянской семье, где он является самым старшим ребенком. Разработчики раскрыли, что тяжелое наемническое прошлое его отца, сильная болезнь матери и необходимость оберегать младших братьев и сестер сформировали суровый характер героя задолго до его превращения в чудовище. Сюжетная завязка игры будет напрямую связана с спасением его близких от рабства древних кланов, а решения пользователя определят, выживут ли члены его семьи.

Помимо раскрытия лора, корни Коэна будут напрямую отражаться на его уникальных боевых способностях и системе развития. Игроки смогут использовать аналог ведьмачьего зрения для выслеживания целей по следам крови, а также комбинировать классическое холодное оружие со сверхъестественными вампирскими силами. Сюжетная линия героя получит логическое завершение в рамках первой игры, однако авторы уже заложили в историю множество мелких зацепок для полноценного продолжения целой франшизы.

В финальной части вестника авторы уточнили, что ключевым катализатором событий станет сделка главного героя с местным повелителем вампиров ради спасения смертельно больной младшей сестры Лунки. Трагический выбор Коэна не просто наделит его темными способностями, но и навсегда свяжет судьбу всей крестьянской общины Ласлии с политическими интригами ночных правителей. Разработчики обещают, что взаимодействие с членами семьи откроет доступ к уникальным побочным квестам, которые помогут глубже понять историю Карпатских гор четырнадцатого века.

Официальный релиз The Blood of Dawnwalker на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 3 сентября 2026 года. На данный момент игра создается на базе движка Unreal Engine 5 и уже собрала внушительное количество добавлений в списки желаемого.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Laver1

Все еще ожидания на уровне банишер. Если будет на уровне и в особенности выше. Будет супер. Но даже если на уровне, даже таких РПГ сейчас вообще нет.

9
Pojilaya kikimora

Об этом даунволкере всё в таком же духе, как было с вампирес маскараде 2, предчувствие, что игру ожидает аналогичная и заслуженная судьба

1
saa0891