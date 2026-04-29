Разработчики раскрыли время прохождения The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker не будет короткой RPG — разработчики подтвердили, что игра рассчитана на длительное прохождение и большое количество контента. Проект делает упор на сражения, исследование и дополнительные активности, а не на быстрый сюжет.

[…] некоторые сотрудники сейчас тратят от 55 до 70 часов, чтобы пройти игру, поэтому ожидайте эпическое приключение, которое исследует, на что мы готовы пойти, чтобы спасти тех, кого любим.

Ключевой механикой станет ограничение по времени: у героя Коэна есть 30 дней и ночей, чтобы спасти семью, и любые действия двигают время вперёд. При этом игра не наказывает жёстко — большую часть контента можно успеть пройти, а при истечении срока история продолжится с последствиями, сохраняя влияние решений игрока на сюжет.