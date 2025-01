Разработчики ролевой игры The Blood of Dawnwalker представили множество захватывающих подробностей

Создатели ролевого экшена The Blood of Dawnwalker из студии Rebel Wolves Конрад Томашкевич и Матеуш Томашкевич, ранее работавшие над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, после демонстрации поведали множество захватывающих подробностей своего грядущего проекта.

The Blood of Dawnwalker – однопользовательская фэнтезийная экшен-RPG от третьего лица.

Разработка началась более 2 лет назад на Unreal Engine 5, полный геймплей будет представлен летом 2025 года.

Проект сосредоточен на «повествовательной песочнице», ни одно прохождение не будет одинаковым.

Действие происходит в «Вейл Сангора» в средневековой Европе 14 века.

Местность была опустошена чумой, голодом и социальными беспорядками.

Игра вдохновлена восточноевропейской архитектурой и культурой, польскими бревенчатыми домами, украинской и балканской одеждой, румынскими оборонительными церквями и многим другим.

Вампиры следили за миром из теней, ожидая возможности нанести удар и сделать свой ход, когда человечество находится на самом дне, и свергнуть феодалов.

Цикл дня и ночи играет большую роль – разработчики хотят, чтобы мир, деревни и здания ощущались как другое место после захода солнца.

Вы играете за Коэна, становитесь «рассветным странником» (не человеком, не вампиром, чем-то средним), можете пересекать как мир людей, так и мир существ ночи.

Вы сражаетесь мечами и оружием днем ​​и можете использовать способности вампира в бою ночью, исследовать окружающую среду и т. д.

У вас есть 30 игровых дней и 30 ночей, чтобы спасти свою семью. Когда вы выполняете задачу/квест, время движется вперед. Но время не идет в реальном мире, вы можете «управлять» тем, как вы используете время как ресурс.

В течение игры вы встречаете множество персонажей со своими целями и амбициями, которые могут сделать вас друзьями или настроить против них.

Жажда крови: игровая механика, при которой вам нужно питаться на протяжении всего прохождения.

Если вы поговорите с кем-то долго оставаясь голодным, вы можете потерять контроль и съесть его, даже «своего лучшего друга».

Дизайн вампира: в этом мире зубы вампира не перестают расти, поэтому у старых вампиров много зубов. Сначала не видны, могут расширяться, когда их рты открываются.

Вампирами руководит Бренсис — сверхмощный старый вампир, который хочет изменить мир, извратил старые религиозные верования и воспользовался социальными потрясениями, чтобы превратить себя в своего рода мессианскую фигуру.

Лидерство вампиров не черно-белое, а скорее серое, поскольку они свергли жестоких и коррумпированных феодалов, но также убивают людей, чтобы есть, проводят кровавые мессы в церкви и т. д.

Бренсис — своего рода «активный антагонист», который будет реагировать на ваши действия и решения, будет издавать указы в игре, которые станут препятствиями для игрока, такими как военные контрольно-пропускные пункты и т. д.