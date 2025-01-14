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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
7.8 52 оценки

Разработчики ролевой игры The Blood of Dawnwalker представили множество захватывающих подробностей

monk70
Новости

Создатели ролевого экшена The Blood of Dawnwalker из студии Rebel Wolves Конрад Томашкевич и Матеуш Томашкевич, ранее работавшие над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, после демонстрации поведали множество захватывающих подробностей своего грядущего проекта.

  • The Blood of Dawnwalker – однопользовательская фэнтезийная экшен-RPG от третьего лица.
  • Разработка началась более 2 лет назад на Unreal Engine 5, полный геймплей будет представлен летом 2025 года.
  • Проект сосредоточен на «повествовательной песочнице», ни одно прохождение не будет одинаковым.
  • Действие происходит в «Вейл Сангора» в средневековой Европе 14 века.
  • Местность была опустошена чумой, голодом и социальными беспорядками.
  • Игра вдохновлена восточноевропейской архитектурой и культурой, польскими бревенчатыми домами, украинской и балканской одеждой, румынскими оборонительными церквями и многим другим.
  • Вампиры следили за миром из теней, ожидая возможности нанести удар и сделать свой ход, когда человечество находится на самом дне, и свергнуть феодалов.
  • Цикл дня и ночи играет большую роль – разработчики хотят, чтобы мир, деревни и здания ощущались как другое место после захода солнца.
  • Вы играете за Коэна, становитесь «рассветным странником» (не человеком, не вампиром, чем-то средним), можете пересекать как мир людей, так и мир существ ночи.
  • Вы сражаетесь мечами и оружием днем ​​и можете использовать способности вампира в бою ночью, исследовать окружающую среду и т. д.
  • У вас есть 30 игровых дней и 30 ночей, чтобы спасти свою семью. Когда вы выполняете задачу/квест, время движется вперед. Но время не идет в реальном мире, вы можете «управлять» тем, как вы используете время как ресурс.
  • В течение игры вы встречаете множество персонажей со своими целями и амбициями, которые могут сделать вас друзьями или настроить против них.
  • Жажда крови: игровая механика, при которой вам нужно питаться на протяжении всего прохождения.
  • Если вы поговорите с кем-то долго оставаясь голодным, вы можете потерять контроль и съесть его, даже «своего лучшего друга».
  • Дизайн вампира: в этом мире зубы вампира не перестают расти, поэтому у старых вампиров много зубов. Сначала не видны, могут расширяться, когда их рты открываются.
  • Вампирами руководит Бренсис — сверхмощный старый вампир, который хочет изменить мир, извратил старые религиозные верования и воспользовался социальными потрясениями, чтобы превратить себя в своего рода мессианскую фигуру.
  • Лидерство вампиров не черно-белое, а скорее серое, поскольку они свергли жестоких и коррумпированных феодалов, но также убивают людей, чтобы есть, проводят кровавые мессы в церкви и т. д.
  • Бренсис — своего рода «активный антагонист», который будет реагировать на ваши действия и решения, будет издавать указы в игре, которые станут препятствиями для игрока, такими как военные контрольно-пропускные пункты и т. д.
24
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Alex Row

Звучит многообещающе- единственное, что смущает, это пятый анрил. Жду геймплейного видео с боевкой.

5
Lady_Leda

Надеюсь игра у них будет более комплексной вместо очередного открытого мира. Плюс механика 30 дней думаю не будет уж прям такой жесткой как мы ее сейчас представляли, а придаст глубины и реиграбельности.

3
zSpartacuSz

Звучит интересно

1
ДЕНДИ ЕКБ

после просмотра трейлера ощущение ,что это какой то ведьмак 3 продолжение.)

1
Evialroot

"на Unreal Engine 5" 😓🤣

1
XCBKCAMINGX

5 анриал отимизон не будет темболие на 3060

0
My life is a game

Выглядит интересно, до выйдет игра наверное 26 году только

0
barfly89
Проект сосредоточен на «повествовательной песочнице», ни одно прохождение не будет одинаковым.

Звучит сомнительно как то. Как будто интерактивное кинцо.

0