The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 330 оценок

Разработчики The Blood of Dawnwalker доработали камеру с учетом критических отзывов игроков

Gruz_ Gruz_

В июне, после демонстрации игрового процесса The Blood of Dawnwalker, появилось несколько критических отзывов. Игроки отмечали, что камера не всегда справлялась с динамичными сражениями и порой мешала следить за событиями на экране. Хотя сама концепция игры была оценена очень положительно, часть сообщества надеялась, что разработчики обратят внимание на этот момент и внесут исправления.

Создатели не остались равнодушными – как они сами признали, внимательно проанализировали все замечания и решили улучшить The Blood of Dawnwalker. Разработчики улучшили существующую камеру и дополнительно подготовили второй режим, в котором камера расположена дальше от главного героя – Коэна. Теперь игроки сами смогут выбирать, с каким ракурсом им удобнее играть, и адаптировать ее под свой стиль игры.

The Blood of Dawnwalker — отличный пример того, как можно творчески использовать отзывы сообщества. Вместо того чтобы игнорировать критику, разработчики показали, что умеют слушать и быстро реагировать на мнения игроков. Все это позволяет сделать игру еще лучше, а сообществу — почувствовать реальное влияние на ее разработку.

Комментарии: 3
Ваш комментарий
Роман45554

там не камеру а боевую систему надо перерабатывать выглядит как убожество

2
ruslan_dzusev

потребитель нынче капризный пошел...

ыпар опрао ruslan_dzusev

Ну так, на торентах игр много, конкуренция высокая.

1