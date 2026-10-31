Разработчики The Blood of Dawnwalker назвали себя бунтарями, которые не хотят следовать трендам

Дебютный проект студии Rebel Wolves - The Blood of Dawnwalker - стал одним из лучших релизов года. Несмотря на то, что проект, вероятно, уступит более признанным критиками хоррорам вроде Resident Evil Requiem и главному релизу года GTA 6, игра запомнилась как хорошая олдскульная хоррор-RPG с готической атмосферой и сюжетом, достойным нескольких прохождений.

По словам самой студии, секрет успеха прост: не гнаться за трендами, а делать игру, в которую хочется играть самому. Корейское издание Inven побывало в штаб-квартире Rebel Wolves в Варшаве, где руководители студии рассказали о своем подходе к разработке. Представитель студии объяснил, зачем создавалась Rebel Wolves:

Мы хотели создать среду, где можно полностью сосредоточиться на самом проекте, не находясь под давлением фондового рынка или жестких дедлайнов.

Студия получает поддержку от внешних инвесторов - NetEase и Bandai Namco, - но остается независимой и сохраняет полный творческий контроль над своими играми. Среди соучредителей - Конрад Томашкевич, директор The Witcher 3 и CEO студии, а также другие бывшие разработчики CDPR. Влияние "Ведьмака" в The Blood of Dawnwalker заметно, но у игры есть собственное лицо. В студии прямо заявили в интервью:

Мы - бунтари. Мы не хотим следовать трендам. Мы хотим делать игры, в которые сами хотим играть и получать удовольствие.

Как именно это будет выглядеть, станет ясно не скоро, но вполне возможно, что в сиквеле останется спорный механизм ограничения времени.