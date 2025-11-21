ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 354 оценки

Разработчики The Blood of Dawnwalker не боятся релиза своей игры рядом с GTA 6

monk70 monk70

Конрад Томашкевич, бывший директор The Witcher 3 и нынешний глава Rebel Wolves, подчеркнул в интервью GamesRadar, что выход их дебютной игры The Blood of Dawnwalker одновременно с Grand Theft Auto 6 его совершенно не пугает.

Автор признался, что взгляды индустрии, естественно, прикованы к GTA, ведь это гигантский проект с гигантским маркетингом, но сам он не видит в этом проблемы — ни как игрок, ни как разработчик.

Думаю, вся индустрия следит за GTA, потому что это GTA. Это масштабная игра с масштабным маркетингом и так далее. И, как игрок, я отношусь к ней нормально. Я обязательно поиграю. Как разработчик, я тоже отношусь к ней нормально. Посмотрим.

В мире, где многие разработчики открыто избегают выпускать игры ближе к дате выхода новой GTA (сам Кодзима однажды заявил, что Death Stranding 2 должна появиться на полках магазинов гораздо раньше новой Grand Theft Auto), позиция Томашкевича выделяется своим исключительным спокойствием.

Рыночные аналитики считали конкуренцию с GTA 6 самоубийственной, а некоторые разработчики подчёркивали, что ни одна игра с открытым миром не сможет реально конкурировать с Rockstar Games. Несмотря на это, Rebel Wolves придерживаются своих планов и подчёркивают, что эффективность их команды позволяет им сосредоточиться на качестве, а не беспокоиться о гигантах рынка.

The Blood of Dawnwalker выйдет в следующем году, и если всё пойдёт по плану, она сможет составить конкуренцию самому обсуждаемому релизу десятилетия. Однако Томашкевич сохраняет спокойствие — как он сам говорит, как игрок он будет играть в GTA, но как создатель он не намерен подгонять своё видение под чужие графики.

Комментарии:  16
Hugemozg

Ну конечно, потом когда продажи будут чмошными потому что игра УГ , можно будет свалить ,что это ГТА 6 виновата в том что перетянула всех на себя.

9
Ahnx

Люди реально сошли с ума. У них эта GTA 6 превратилась в какой-то фетиш, который якобы спасёт индустрию. Причём свои проекты они автоматически ставят ниже. Мол, мы делаем фуфел, не обижайтесь. Ну, куда нам до великих рокстаровцев...

А вот когда выходила GTA V - такого не было. Другие студии выпускали свои проекты, и не парились особо.

9
Twiceasniceasguys

Иногда можешь адекватные мыслы выдать, держи сердечко, старик 🧡

1
ArexSOnk

Потому что, в то время когда вышла гта 5, каждый год выходили десятки действительно годных ААА проектов. Выбор был во что поиграть и без гта. А сейчас что? Только годная индюшатина спасает ситуацию.

2
Миханик Шестеренкин

Чем дольше держишь планку качества, тем, соответственно, выше доверие к студии и больше база поклонников. Тем более последняя GTA выходила очень давно. Но любителю Бензиса с его жалкой поделкой, этого никогда не понять.

PanKotovsky

Звучит как, Михалков говорит, я не боюсь выхода моего фильма в один день с новым фильмом Тарантино.

1
MNM 777

А вот всякие убисофты почему то боятся немного

1
QuiescentEldon

На словах Лев Толстой, а на деле *уй простой

Twiceasniceasguys

Если игра хорошая, то у нее найдется своя аудитория. Мятущееся между стримерами стадо и так не купит твой блядвокер, пока их не ткнет носом очередная инетная проститука за донаты. А проплачивать ихвсех есть средства только у убисофтов всяких. Можно ещё поступать, как создатели культа барашка и нарочно подтягивать свой очередной шлак к дате выпуска гта. Но это всё путь заигрывания с потреблядями, сиречь путь в никуда. Лучше просто делать норм игори. И они найдут свою аудиторию и даже признание.

Rio17

И это его большая ошибка :)

KookyPentheus

Гта 6 не выйдет в 2026, по логике остался еще небольшой перенос, как раз на весну 2027.

Eclair_93

Ну надо же им втюхать и на ПС5 и на ПС6 ее.

Eclair_93

Ну а что им, на пк и бокс сразу же выпускают.