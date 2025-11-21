Разработчики The Blood of Dawnwalker не боятся релиза своей игры рядом с GTA 6

Конрад Томашкевич, бывший директор The Witcher 3 и нынешний глава Rebel Wolves, подчеркнул в интервью GamesRadar, что выход их дебютной игры The Blood of Dawnwalker одновременно с Grand Theft Auto 6 его совершенно не пугает.
Автор признался, что взгляды индустрии, естественно, прикованы к GTA, ведь это гигантский проект с гигантским маркетингом, но сам он не видит в этом проблемы — ни как игрок, ни как разработчик.
Думаю, вся индустрия следит за GTA, потому что это GTA. Это масштабная игра с масштабным маркетингом и так далее. И, как игрок, я отношусь к ней нормально. Я обязательно поиграю. Как разработчик, я тоже отношусь к ней нормально. Посмотрим.
В мире, где многие разработчики открыто избегают выпускать игры ближе к дате выхода новой GTA (сам Кодзима однажды заявил, что Death Stranding 2 должна появиться на полках магазинов гораздо раньше новой Grand Theft Auto), позиция Томашкевича выделяется своим исключительным спокойствием.
Рыночные аналитики считали конкуренцию с GTA 6 самоубийственной, а некоторые разработчики подчёркивали, что ни одна игра с открытым миром не сможет реально конкурировать с Rockstar Games. Несмотря на это, Rebel Wolves придерживаются своих планов и подчёркивают, что эффективность их команды позволяет им сосредоточиться на качестве, а не беспокоиться о гигантах рынка.
The Blood of Dawnwalker выйдет в следующем году, и если всё пойдёт по плану, она сможет составить конкуренцию самому обсуждаемому релизу десятилетия. Однако Томашкевич сохраняет спокойствие — как он сам говорит, как игрок он будет играть в GTA, но как создатель он не намерен подгонять своё видение под чужие графики.
Ну конечно, потом когда продажи будут чмошными потому что игра УГ , можно будет свалить ,что это ГТА 6 виновата в том что перетянула всех на себя.
Люди реально сошли с ума. У них эта GTA 6 превратилась в какой-то фетиш, который якобы спасёт индустрию. Причём свои проекты они автоматически ставят ниже. Мол, мы делаем фуфел, не обижайтесь. Ну, куда нам до великих рокстаровцев...
А вот когда выходила GTA V - такого не было. Другие студии выпускали свои проекты, и не парились особо.
Иногда можешь адекватные мыслы выдать, держи сердечко, старик 🧡
Потому что, в то время когда вышла гта 5, каждый год выходили десятки действительно годных ААА проектов. Выбор был во что поиграть и без гта. А сейчас что? Только годная индюшатина спасает ситуацию.
Чем дольше держишь планку качества, тем, соответственно, выше доверие к студии и больше база поклонников. Тем более последняя GTA выходила очень давно. Но любителю Бензиса с его жалкой поделкой, этого никогда не понять.
Звучит как, Михалков говорит, я не боюсь выхода моего фильма в один день с новым фильмом Тарантино.
А вот всякие убисофты почему то боятся немного
На словах Лев Толстой, а на деле *уй простой
Если игра хорошая, то у нее найдется своя аудитория. Мятущееся между стримерами стадо и так не купит твой блядвокер, пока их не ткнет носом очередная инетная проститука за донаты. А проплачивать ихвсех есть средства только у убисофтов всяких. Можно ещё поступать, как создатели культа барашка и нарочно подтягивать свой очередной шлак к дате выпуска гта. Но это всё путь заигрывания с потреблядями, сиречь путь в никуда. Лучше просто делать норм игори. И они найдут свою аудиторию и даже признание.
И это его большая ошибка :)
Гта 6 не выйдет в 2026, по логике остался еще небольшой перенос, как раз на весну 2027.
Ну надо же им втюхать и на ПС5 и на ПС6 ее.
Ну а что им, на пк и бокс сразу же выпускают.