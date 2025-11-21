Разработчики The Blood of Dawnwalker не боятся релиза своей игры рядом с GTA 6

Конрад Томашкевич, бывший директор The Witcher 3 и нынешний глава Rebel Wolves, подчеркнул в интервью GamesRadar, что выход их дебютной игры The Blood of Dawnwalker одновременно с Grand Theft Auto 6 его совершенно не пугает.

Автор признался, что взгляды индустрии, естественно, прикованы к GTA, ведь это гигантский проект с гигантским маркетингом, но сам он не видит в этом проблемы — ни как игрок, ни как разработчик.

Думаю, вся индустрия следит за GTA, потому что это GTA. Это масштабная игра с масштабным маркетингом и так далее. И, как игрок, я отношусь к ней нормально. Я обязательно поиграю. Как разработчик, я тоже отношусь к ней нормально. Посмотрим.

В мире, где многие разработчики открыто избегают выпускать игры ближе к дате выхода новой GTA (сам Кодзима однажды заявил, что Death Stranding 2 должна появиться на полках магазинов гораздо раньше новой Grand Theft Auto), позиция Томашкевича выделяется своим исключительным спокойствием.

Рыночные аналитики считали конкуренцию с GTA 6 самоубийственной, а некоторые разработчики подчёркивали, что ни одна игра с открытым миром не сможет реально конкурировать с Rockstar Games. Несмотря на это, Rebel Wolves придерживаются своих планов и подчёркивают, что эффективность их команды позволяет им сосредоточиться на качестве, а не беспокоиться о гигантах рынка.

The Blood of Dawnwalker выйдет в следующем году, и если всё пойдёт по плану, она сможет составить конкуренцию самому обсуждаемому релизу десятилетия. Однако Томашкевич сохраняет спокойствие — как он сам говорит, как игрок он будет играть в GTA, но как создатель он не намерен подгонять своё видение под чужие графики.