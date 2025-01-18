Разработчики The Blood of Dawnwalker не боятся сравнений с The Witcher и Cyberpunk 2077

The Blood of Dawnwalker - это игра, которую с самой первой презентации сравнивают с The Witcher 3 - в частности, с дополнением Blood and Wine - и с грядущим The Witcher 4. Такая рокировка происходит в основном благодаря сотрудникам студии Rebel Wolves, отвечающим за игру, в числе которых немало соавторов как The Witcher 3, так и Cyberpunk 2077.
В интервью редакции GRYOnline основатель и президент Rebel Wolves, который также является режиссером The Witcher 3 и The Blood of Dawnwaler, признался, что подобные аналогии не являются проблемой для членов команды.
Если ответить просто - нет, мы не боимся, потому что мы совместно создавали эти проекты, и, к тому же, в нашей команде, как вы сказали, есть сотрудники не только из CD Projekt. В нашей команде есть выходцы из разных компаний, и эти общие знания позволяют нам создавать все лучше и лучше. Я сам геймер, и с моей точки зрения, чем больше качественных RPG будет на рынке, тем лучше. Я люблю игры, я играю во все, что выходит - от Balatro до Indiana Jones, которую я закончил, которую, к слову, я очень полюбил и рекомендую - каждая игра дает мне какое-то новое приключение, новые эмоции и в то же время вдохновляет меня как разработчика. Так что мы совершенно не боимся этих сравнений, потому что вместе с моими коллегами, которые сейчас делают игру в RED, мы развиваем жанр. Мы идем по немного разным веткам, делаем немного разные вещи, но я верю, что из этого получатся супер игры.
Напомним, что действие The Blood of Dawnwalker перенесется в альтернативную версию средневековой Европы, а точнее в долину Сангор, расположенную в Карпатских горах. Главным героем игры станет Коэн, который, используя силу могущественного вампира Бренсиса, превратится в одноименного Dawnwalker (Дневного ходока) - существо, находящееся где-то между людьми и кровососами. Важную роль в игре будет играть время. У героя будет 30 дней, чтобы спасти свою семью.
Зачем накладывать друг на друга, сравнивать, смешивать темы? Тут про вампиров. Молодцы. Там Цыри, хз как это воспринимать, поживем увидим)) Главное чтоб без приводных и повесточек)) Хоть кто то хорошие игры делает)) // Константин Игоревич
Хочется уже отписаться от это игры, сколько можно воду в новостях лить? Интернет все спустит на тормоза?