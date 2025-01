Разработчики The Blood of Dawnwalker не боятся сравнений с The Witcher и Cyberpunk 2077

The Blood of Dawnwalker - это игра, которую с самой первой презентации сравнивают с The Witcher 3 - в частности, с дополнением Blood and Wine - и с грядущим The Witcher 4. Такая рокировка происходит в основном благодаря сотрудникам студии Rebel Wolves, отвечающим за игру, в числе которых немало соавторов как The Witcher 3, так и Cyberpunk 2077.

В интервью редакции GRYOnline основатель и президент Rebel Wolves, который также является режиссером The Witcher 3 и The Blood of Dawnwaler, признался, что подобные аналогии не являются проблемой для членов команды.

Если ответить просто - нет, мы не боимся, потому что мы совместно создавали эти проекты, и, к тому же, в нашей команде, как вы сказали, есть сотрудники не только из CD Projekt. В нашей команде есть выходцы из разных компаний, и эти общие знания позволяют нам создавать все лучше и лучше. Я сам геймер, и с моей точки зрения, чем больше качественных RPG будет на рынке, тем лучше. Я люблю игры, я играю во все, что выходит - от Balatro до Indiana Jones, которую я закончил, которую, к слову, я очень полюбил и рекомендую - каждая игра дает мне какое-то новое приключение, новые эмоции и в то же время вдохновляет меня как разработчика. Так что мы совершенно не боимся этих сравнений, потому что вместе с моими коллегами, которые сейчас делают игру в RED, мы развиваем жанр. Мы идем по немного разным веткам, делаем немного разные вещи, но я верю, что из этого получатся супер игры.

Напомним, что действие The Blood of Dawnwalker перенесется в альтернативную версию средневековой Европы, а точнее в долину Сангор, расположенную в Карпатских горах. Главным героем игры станет Коэн, который, используя силу могущественного вампира Бренсиса, превратится в одноименного Dawnwalker (Дневного ходока) - существо, находящееся где-то между людьми и кровососами. Важную роль в игре будет играть время. У героя будет 30 дней, чтобы спасти свою семью.