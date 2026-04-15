Разработчики The Blood of Dawnwalker не хотят стать второй CD Projekt, лишь заработать на 2 следующие игры

Конрад Томашкевич, бывший режиссер "Ведьмака 3" и глава студии Rebel Wolves, дал откровенное интервью изданию TheGameBusiness, в котором признался: он сознательно отказывается от пути своего бывшего работодателя. Несмотря на то, что его новая игра The Blood of the Dawnwalker неизбежно напоминает "Ведьмака с вампирами", амбиции студии на удивление скромны.

Я не хочу создавать второй CD Projekt. Мое видение - остаться в том же размере. Я хочу, чтобы Rebel Wolves и через 10 лет была точно такой же маленькой студией.

В отличие от CD Projekt, разросшейся до масштабов корпорации с сотнями сотрудников и параллельной разработкой нескольких блокбастеров, Rebel Wolves намеренно ограничивает себя. Сейчас в студии 160 человек - ровно столько, чтобы Томашкевич мог знать каждого по имени и работать бок о бок с командой. Именно раздутые масштабы и бюрократия заставили его уйти из CD Projekt после работы над Cyberpunk 2077.

Когда у тебя 500 человек, ты не можешь знать всех. Творческий процесс уже не тот. Я хочу творить, а не быть оторванным от команды.

Что касается коммерческих планов, то здесь разработчик также избегает гонки за бесконечной прибылью.

Я хочу продать достаточно копий Dawnwalker, чтобы обеспечить производство следующих двух игр и создать что-то уникальное. У меня нет видения создать большую корпорацию, которая будет выпускать пять игр одновременно. Я хочу, чтобы мы остались небольшой компанией. Я хочу получать удовольствие от создания игр так же, как сейчас.

Сравнений с "Ведьмаком" Томашкевич не боится. Он подчеркнул, что команда намеренно добавляет в игру "рискованные механики", чтобы чувствовать развитие.

The Blood of the Dawnwalker - сюжетная RPG в открытом мире на тему вампиров. Игра уже проходит финальную сертификацию и, по данным аналитиков, собрала почти миллион вишлистов в Steam.