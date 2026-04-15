The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 404 оценки

Разработчики The Blood of Dawnwalker не хотят стать второй CD Projekt, лишь заработать на 2 следующие игры

2BLaraSex 2BLaraSex

Конрад Томашкевич, бывший режиссер "Ведьмака 3" и глава студии Rebel Wolves, дал откровенное интервью изданию TheGameBusiness, в котором признался: он сознательно отказывается от пути своего бывшего работодателя. Несмотря на то, что его новая игра The Blood of the Dawnwalker неизбежно напоминает "Ведьмака с вампирами", амбиции студии на удивление скромны.

Я не хочу создавать второй CD Projekt. Мое видение - остаться в том же размере. Я хочу, чтобы Rebel Wolves и через 10 лет была точно такой же маленькой студией.

В отличие от CD Projekt, разросшейся до масштабов корпорации с сотнями сотрудников и параллельной разработкой нескольких блокбастеров, Rebel Wolves намеренно ограничивает себя. Сейчас в студии 160 человек - ровно столько, чтобы Томашкевич мог знать каждого по имени и работать бок о бок с командой. Именно раздутые масштабы и бюрократия заставили его уйти из CD Projekt после работы над Cyberpunk 2077.

Когда у тебя 500 человек, ты не можешь знать всех. Творческий процесс уже не тот. Я хочу творить, а не быть оторванным от команды.

Что касается коммерческих планов, то здесь разработчик также избегает гонки за бесконечной прибылью.

Я хочу продать достаточно копий Dawnwalker, чтобы обеспечить производство следующих двух игр и создать что-то уникальное. У меня нет видения создать большую корпорацию, которая будет выпускать пять игр одновременно. Я хочу, чтобы мы остались небольшой компанией. Я хочу получать удовольствие от создания игр так же, как сейчас.

Сравнений с "Ведьмаком" Томашкевич не боится. Он подчеркнул, что команда намеренно добавляет в игру "рискованные механики", чтобы чувствовать развитие.

The Blood of the Dawnwalker - сюжетная RPG в открытом мире на тему вампиров. Игра уже проходит финальную сертификацию и, по данным аналитиков, собрала почти миллион вишлистов в Steam.

QueasyRush

походу это будет мусор наравне с инквизитором

PanKotovsky

Ога, ога.

А потом, если игра выйдет удачной, студия разрастется до 500 чел. за несколько лет.

И Томашкевич скажет, что это необходимо для полноценной разработки.

А еще для нее нужен бентли с личным водителем.

Пи3даболы, сэр.

Carissa7517
ZAUSA
Тогда...

prorock
Разработчики The Blood of Dawnwalker хотят деняк

Исправил

