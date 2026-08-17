Разработчики The Blood of Dawnwalker подтвердили систему нескольких концовок, но скрыли их точное число

Разработчики из польской студии Rebel Wolves готовят для геймеров нелинейную историю. Создатели проекта официально подтвердили, что их грядущая Action-RPG The Blood of Dawnwalker получит систему разветвленного повествования. Действие игры развернется в открытом мире, пропитанном атмосферой мрачного темного фэнтези, где каждое принятое решение может стать судьбоносным.

Главной интригой заявления остается точное количество возможных исходов. Авторы решили пока не раскрывать, сколько именно концовок они подготовили для финальной версии игры. Подобная секретность лишь подогревает интерес сообщества, оставляя простор для теорий о том, получит ли проект несколько глобальных развязок или же игроков ждет множество мелких вариаций финала в зависимости от принятых решений.

При этом конкретные геймплейные механики, отвечающие за формирование финала, пока не раскрываются. Команда не спешит объяснять, какие именно цепочки квестов приведут к определенному завершению истории. Тем не менее, заявленная вариативность уже сейчас гарантирует проекту высокую реиграбельность после релиза.

Повествование и проработка вселенной заявлены как главные достоинства проекта. Разработчики делают ключевую ставку на сценарий, стремясь создать живую и реагирующую на действия пользователя среду. Игрокам предстоит не просто исследовать опасные локации Европы XIV века, но и регулярно сталкиваться с непростым выбором, определяющим исход всего приключения.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.