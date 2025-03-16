Разработчики The Blood of Dawnwalker показали концепт-арт новой локации и одного из вампиров

После выхода первого трейлера The Blood of Dawnwalker прошло уже много времени, но разработчики из Rebel Wolves не сидят сложа руки и дают игрокам больше возможностей для изучения созданного ими мира.

Периодически выходят новые истории, изложенные ученым Альбертусом Тауринусом, открывая игрокам секреты мира Долины Сангора. Кроме того, разработчики выпускают новые иллюстрации, демонстрирующие не только отдельные локации или персонажей, но и дающие представление о стиле и атмосфере игры. И вот польская студия представила очередную порцию артов, на которых показана одна из локаций, которую, по их собственному выражению, «никогда не стоит изучать».

На арте изображено место, погруженное во тьму, возможно, внутри какой-то пещеры. В глаза сразу же бросаются различные оккультные предметы, сделанные из костей или палочек. Арт обладает мрачной атмосферой, что прекрасно вписывается в историю о вампирах.

Кроме того, несколькими днями ранее в сети появилась концепт-арт, на которой изображен Амбрус из The Blood of Dawnwalker. Вампир, о котором мы узнали из первого трейлера, выглядит как аристократ, но на самом деле родом из бедной семьи.

The Blood of Dawnwalker разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дата выхода пока неизвестна.