The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 351 оценка

Разработчики The Blood of Dawnwalker привезут демоверсию игры на выставку PGA

Gruz_ Gruz_

Уже 24 октября начнется выставка Poznań Game Arena, крупнейшая выставка развлечений и мультимедиа в Центральной и Восточной Европе. Чем ближе старт этого мероприятия, тем больше разработчиков игр подтверждают свое участие. Поклонников Gothic должна заинтересовать доступная в рамках PGA новейшая демо-версия ремейка, а игроки, следящие за польской The Blood of Dawnwalker, не только смогут опробовать демо-версию, но и впервые увидят ее с польским дубляжом.

Стенды с запущенной демоверсией — это еще не все, что ждет тех, кто интересуется Dawnwalker — PGA также станет отличной возможностью встретиться с создателями игры и сфотографироваться с косплеерами, изображающими Бакира, Ксант и Амбруса. Фанатов также ждут гаджеты из игры.

The Blood of Dawnwalker — дебютный проект варшавской студии Rebel Wolves, основанной директором The Witcher 3 Конрадом Томашкевичем. Разработчик покинул CD Projekt Red после того, как его обвинили в моббинге, несмотря на то, что внутреннее расследование компании признало его невиновным. Dawnwalker будет ролевой игрой, основанной на опыте, полученном при создании Wild Hunt.

В дополнение к The Blood of Dawnwalker на стенде Bandai Namco также будут представлены Little Nightmares 3 и Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

