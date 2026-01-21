Разработчики The Blood of Dawnwalker прояснили механику таймера в 30 дней и показали новый скриншот из беты игры

Студия Rebel Wolves, состоящая из ветеранов CD Projekt RED, продолжает делиться деталями своего амбициозного вампирского ролевого экшена The Blood of Dawnwalker. Разработчики опубликовали атмосферный скриншот из бета-версии игры, демонстрирующий мрачную башню на заснеженном холме, усеянном могильными крестами. Изображение сопровождала загадочная подпись: «Забреди слишком далеко, и путь назад исчезнет».
Однако куда больший интерес вызвала дискуссия в комментариях, где авторы пролили свет на одну из ключевых и самых тревожных механик игры — ограничение по времени.
Многие геймеры опасались, что заявленный лимит в «30 дней» превратит исследование мира в постоянную гонку со стрессом, не давая насладиться открытым миром. Представители студии поспешили успокоить фанатов: таймер в игре работает не в реальном времени.
«Вам не придется беспокоиться о времени во время исследования — обычного таймера нет; время не течет непрерывно, и исследование вообще не продвигает его вперед. Только завершение квестов и некоторые другие действия двигают время, и вы заранее увидите, сколько именно времени это займет», — пояснили разработчики.
У игрока будет ровно 30 дней и 30 ночей, чтобы выполнить главную задачу протагониста Коэна — спасти его семью. Самое важное уточнение касается финала: если вы не уложитесь в срок, игра не закончится экраном "Game Over". Вы сможете продолжить игру, однако сюжет примет трагический оборот, и ваша семья «может пострадать от последствий».
Совсем недавно мы сообщали о том, что игра преодолела важный рубеж популярности в магазине Valve. А также разработчики раскрыли первые подробности о романистических возможностях в новой игре.
Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Крутая механика, поляки знают толк в РПГ! А хейтеры пусть играют в человека паука, это их уровень
(ид иот) геймплей выглядит упорото для любителей кала
Если только сюжетные, побочные квесты или действия влияют на таймер, то значит таких квестов/действий должно быть больше, чем необходимо для полного заполнения полоски таймера. А значит все квесты (наверно побочные) за одно прохождение пройти не получится без "последствий"?
Быть может только завершение главных сюжетных квестов двигает время, а побочки нет, я так думаю. Но посмотрим как выйдет
Нет влияют только сюжетные квесты и да все за оно не пройти, только отрезают это нелепым методом вместо просто других путей лимит времени.
Сюжетные квесты обязательны для выполнения (на то они и сюжетные). Нет никакого смысла вводить лимит времени, если игрок всё равно все сюжетные квесты выполнит. Наверняка побочки будут влиять тоже. А если побочки все за одно прохождение выполнить получится только с "плохой" концовкой, то это может быть серьёзным минусом.
А мне нравится эта их механика со временем, думаю будет интересно
Выглядит хуже Смуты
Опять гадания, но время на выполнение это всего плохо, и неизвестно как это точно будет реализовано, да и уже 26 год, а всё только бета, как что только ждать выхода и смотреть что там понапридумывают по ходу игры.
Они нас за пацанов держут...
Ну, так лучше, конечно, но всё равно это душный бред. Первым же модом эту хрень уберут и правильно сделают.
Что тебе уберут модом? Это сюжетный таймер, а не буквально счётчик тикает. Это просто своего рода точки невозврата, что достигнув очередного сюжетного момента ты не можешь больше возвращаться к каким-то старым квестам, активностям, а мир меняется от твоих действий
Так это и плохо.
Почему то это проект внушает доверие как и люди которые его
Строят
Так они же уже писали об этом, что дни проходят только при определённых условиях коими являются выполнение квестов и подобные действия.
Но это всё равно ограничение по времени, а беготня по локациям не факт что будет приятной.
Так механика не нова, но ее не особо заметно в серии этих игр. Да, речь о соулсах и остальных игр от фромов). Там нет времени как такового, но после продвижения по локации или после свержения сюжетного босса время "продвигалось" и все квесты или нпс передвигались на следующую ступень вне зависимости от того принимал ли гг в этом участие или нет.