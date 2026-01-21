Разработчики The Blood of Dawnwalker прояснили механику таймера в 30 дней и показали новый скриншот из беты игры

Студия Rebel Wolves, состоящая из ветеранов CD Projekt RED, продолжает делиться деталями своего амбициозного вампирского ролевого экшена The Blood of Dawnwalker. Разработчики опубликовали атмосферный скриншот из бета-версии игры, демонстрирующий мрачную башню на заснеженном холме, усеянном могильными крестами. Изображение сопровождала загадочная подпись: «Забреди слишком далеко, и путь назад исчезнет».

Однако куда больший интерес вызвала дискуссия в комментариях, где авторы пролили свет на одну из ключевых и самых тревожных механик игры — ограничение по времени.

Многие геймеры опасались, что заявленный лимит в «30 дней» превратит исследование мира в постоянную гонку со стрессом, не давая насладиться открытым миром. Представители студии поспешили успокоить фанатов: таймер в игре работает не в реальном времени.

«Вам не придется беспокоиться о времени во время исследования — обычного таймера нет; время не течет непрерывно, и исследование вообще не продвигает его вперед. Только завершение квестов и некоторые другие действия двигают время, и вы заранее увидите, сколько именно времени это займет», — пояснили разработчики.

У игрока будет ровно 30 дней и 30 ночей, чтобы выполнить главную задачу протагониста Коэна — спасти его семью. Самое важное уточнение касается финала: если вы не уложитесь в срок, игра не закончится экраном "Game Over". Вы сможете продолжить игру, однако сюжет примет трагический оборот, и ваша семья «может пострадать от последствий».

Совсем недавно мы сообщали о том, что игра преодолела важный рубеж популярности в магазине Valve. А также разработчики раскрыли первые подробности о романистических возможностях в новой игре.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.