Разработчики The Blood of Dawnwalker раскрыли, чем игра похожа на старые Fallout

Глава студии Rebel Wolves Конрад Томашкевич рассказал новые подробности о грядущей ролевой игре The Blood of Dawnwalker, которая выйдет 3 сентября. По его словам, несмотря на внешнее сходство с мрачным экшеном от третьего лица в духе The Witcher, проект во многом опирается на философию старых частей Fallout.

Речь, однако, идёт не о визуальном стиле или боевой системе. Разработчики проводят параллель именно с подходом к повествованию. Игра будет построена как «нарративная песочница», где игроку дают свободу самостоятельно выбирать путь прохождения и влиять на развитие событий.

Томашкевич отметил, что структура The Blood of Dawnwalker позволяет проходить историю разными способами, формируя собственную траекторию развития сюжета. Такой подход напоминает классические Fallout-игры, где ключевым элементом всегда была вариативность и возможность решать задачи несколькими путями.

При этом визуально и механически проект остаётся далёк от постапокалиптической серии: это мрачное фэнтези с акцентом на ближний бой, вампирскую тематику и кинематографичную подачу. В разработке участвуют специалисты, ранее работавшие над The Witcher 3, что дополнительно усиливает ожидания игроков.

Студия Rebel Wolves надеется, что успешный запуск позволит не только укрепить финансовое положение команды, но и развить новую франшизу. В случае удачного релиза разработчики также рассматривают возможность выпуска бесплатных дополнений, расширяющих мир игры.