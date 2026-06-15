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The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.9 430 оценок

Разработчики The Blood of Dawnwalker раскрыли, чем игра похожа на старые Fallout

IKarasik IKarasik

Глава студии Rebel Wolves Конрад Томашкевич рассказал новые подробности о грядущей ролевой игре The Blood of Dawnwalker, которая выйдет 3 сентября. По его словам, несмотря на внешнее сходство с мрачным экшеном от третьего лица в духе The Witcher, проект во многом опирается на философию старых частей Fallout.

Речь, однако, идёт не о визуальном стиле или боевой системе. Разработчики проводят параллель именно с подходом к повествованию. Игра будет построена как «нарративная песочница», где игроку дают свободу самостоятельно выбирать путь прохождения и влиять на развитие событий.

Томашкевич отметил, что структура The Blood of Dawnwalker позволяет проходить историю разными способами, формируя собственную траекторию развития сюжета. Такой подход напоминает классические Fallout-игры, где ключевым элементом всегда была вариативность и возможность решать задачи несколькими путями.

При этом визуально и механически проект остаётся далёк от постапокалиптической серии: это мрачное фэнтези с акцентом на ближний бой, вампирскую тематику и кинематографичную подачу. В разработке участвуют специалисты, ранее работавшие над The Witcher 3, что дополнительно усиливает ожидания игроков.

Студия Rebel Wolves надеется, что успешный запуск позволит не только укрепить финансовое положение команды, но и развить новую франшизу. В случае удачного релиза разработчики также рассматривают возможность выпуска бесплатных дополнений, расширяющих мир игры.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Когда я уже начинаю думать, что меня эта игра может заинтересовать, они выкатывают новость, которая заставляет снова от неё отвернуться. И так уже второй раз. Вот же хитрецы ))

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North235

Когда я уже начинаю думать, что мне эта игра не интересна, они выкатывают новость, которая заставляет снова ею заинтересоваться. И так уже второй раз. Вот же хитрецы ))

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