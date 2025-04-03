Разработчики The Blood of Dawnwalker рассказали историю обращенного в существо рыцаря

Студия Rebel Wolves опубликовала очередную порцию рассказов из «Тайной истории Долины Сангор». В девятом по счету эпизоде рассказывается о двух святых, один из которых может оказаться довольно важным персонажем для сюжета однопользовательской экшен-RPG в жанре темного фэнтези The Blood of Dawnwalker.

Будучи малонаселенной на протяжении большей части своей истории, Сангорская долина могла похвастаться двумя святыми - святым Михайем и святой Тиной. Первый жил много веков назад и был рожден язычником. Согласно ранним летописям, он был бесстрашным рыцарем, павшим в битве с ужасным чудовищем. Однажды я совершил паломничество к месту гибели святого Михая, чтобы зажечь свечу у его святыни. Во время молитвы я вдруг услышал леденящий душу вой. Я сказал себе, что это, должно быть, волк..... Хотя в глубине души я знал, что на самом деле все было иначе.

Упомянутый выше святой Михай (аналог польского Михаила), как утверждается, пал в битве с чудовищем, но на самом деле он не умер, а разделил судьбу вампира, с которым, по всей видимости, столкнулся. Еще стоит обратить внимание на небольшую деталь фрагмента истории, которую предоставила польская студия. А именно, на фигуру рыцаря и символ на его шлеме. По форме он напоминает чашу весов с двумя фигурами - одна, вероятно, изображает солнце, другая - луну.

Напомним, что эти два элемента являются частью логотипа игры и будут играть важную роль в сюжетной линии. По всей видимости, и рыцарь Михай тоже принадлежит к числу «дневных ходоков» - как и главный герой игры, Коэн.