Разработчики The Blood of Dawnwalker рассказали о деталях предстоящей презентации своей игры

Не так давно The Blood of Dawnwalker обзавелась новым трейлером с отрывками геймплея. Впрочем, Rebel Wolves решили, что этого явно недостаточно, и запланировали собственную презентацию, на которой будет представлен и геймплей.

Как мы уже знаем, показ The Blood of Dawnwalker состоится 21 августа и продлится примерно 45 минут - разработчики Rebel Wolves заверили, что мы увидим более 15 минут геймплея, в котором нас познакомят с различными особенностями игры, а также узнаем немного о магии, передвижении и боевой системе, и все это будет до эпической музыкой.

В заключение, релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра появится на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.