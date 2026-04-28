Разработчики The Blood of Dawnwalker рассказали о механике дня и ночи, "Сумраке" и открытом мире без вопросиков

Студия Rebel Wolves, созданная ветеранами из CD Projekt RED, завершило первый масштабный прямой эфир, где раскрыла самые важные аспекты будущего проекта. Помимо громкого анонса сентябрьской даты релиза ролевой экшен-игры The Blood of Dawnwalker на 45-минутной трансляции показали продолжительную геймплейную демоверсию с ключевыми механиками, проливающими свет на устройство мрачного средневекового мира.

Демонстрация стартовала с главного отличия протагониста от конкурентов по жанру. Игра за Коэна строится вокруг его уникальной вампирской сущности. Время суток напрямую меняет расстановку сил и способностей:

После заката открывается арсенал жестоких магических атак ближнего боя:

кровавый паралич, добивания и даже обращение героя в дикого скоростного волка (наподобие быстрого путешествия вместо отсутствующих ездовых лошадей).

Питание кровью в этой фазе восстанавливает очки здоровья, но повышает уникальную «Шкалу Осквернения».

Максимизация Осквернения дарит герою доступ к редчайшим вампирским навыкам и атакам на древе прокачки.

На рассвете Коэн теряет облик сверхчеловека и вынужден перестраивать стратегию.

Основной упор смещается на тактику, магию «hex», традиционное фехтование стальными мечами и стелс (кстати, при убийстве ключевых персонажей в открытом мире некоторые магазины торговцев для вас закроются навсегда).

Забавно, что светлые (и, казалось бы, безопасные) часы таят огромную опасность: именно днем игрок будет получать доступ к зонам «Призраков/Усопших», где придется проливать кровь врагов без подспорья сверхъестественной силы ночи.

Важной геймдизайнерской гордостью Rebel Wolves стало то, что «система времени» не подгоняет вас вперед: счетчик 30 дней является чисто метафорическим каркасом — течение сюжета двигает вперед не секундомер, а исключительно прохождение активных квестовых цепочек; поэтому геймерам можно выдыхать — любителей долго лутать тайники в сундуках авторы гнать плетьми не собираются. Сундуков, к слову, обещано колоссальное количество — под девизом «эхо прошлого живет во всем», по заверениям геймдизайнера уровней Мацея Вишневски.

Кроме того, визуально «сочные» участки мира создатели решили максимально избавить от пресловутых загромождающих «вопросиков», стимулируя органичное любопытство для побочных стычек. Например, в ролике с уничтожением группы стражников антагониста Бренциса у игроков растет Инфамия [уровень жестокости] в реальном времени; что затем приведет на локации карательный отряд боссов на хвосте.

В завершение студия показала бонусные издания проекта для будущих предзаказов. Обладателей обычных копий за доверие одарят бонусным набором раннего оружия в тематике доспеха Пилигрима, который без доплат все равно придется кропотливо и усердно искать самым удачливым искателям. А для покупателей Deluxes-формата и коллекционерок в магазине обещано «солидное количество барахла»:

металлический Стилбук,

гигантскую полноцветную тканевую карту долины

высоко детализированную мрачную фигурку самого грустящего на кресле кровопийцы-Коэна.

Напомним, русский язык для The Blood of Dawnwalker официально не заявлен. Однако, стоит держать в голове тот позитивный момент, что размеры игры — не масштабный открытый Starfield с сотнями гигабайтов пустословий — перевод игры могут быстро организовать энтузиасты.