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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.3 630 оценок

Разработчики The Blood of Dawnwalker рассказали об источниках вдохновения при создании игрового мира

Gruz_ Gruz_

Команда Rebel Wolves поделилась развернутым видеоинтервью с ведущим художником по окружению Адамом Пайетом, раскрыв ключевые эстетические и концептуальные ориентиры вселенной ролевой игры The Blood of Dawnwalker. Разработчик подробно объяснил, как именно создавался визуальный стиль проекта и какие художественные принципы легли в основу проектирования игровых пространств.

В представленном материале авторы наглядно продемонстрировали сложный процесс проектирования локаций и архитектурных элементов. Для создания по-настоящему гнетущей и глубокой атмосферы темного фэнтези разработчики детально изучали реальные исторические эпохи, древнее зодчество и классические направления в искусстве. Благодаря этому окружение стало независимым элементом нарратива, который без лишних слов раскрывает историю этого мира.

Особое внимание в ролике уделено закулисному процессу: от первых концепт-артов до финальной сборки трехмерного пространства. По словам создателей, абсолютно каждая деталь — от величественных разрушенных замков до заброшенных лесных троп — работает на погружение игрока и подчеркивает общую мрачную концепцию игры.

48
42
Комментарии:  42
Ваш комментарий
DimonAda

даже обучение не осилит. боевка дно. вырубил и удалил. в ведьмаке в тысячу раз лучше

20
Шрек vs DLSS 5

Они вообще в курсе что оптимизация такая себе в игре? Где исправления?!

18
Альф из Альфа Легиона

Одно слово, ведьмак. Вот и всё их вдохновение.

13
Double_Jump
Команда Rebel Wolves поделилась развернутым видеоинтервью с ведущим художником по окружению Адамом Пайетом

Его бы уволить, мир в игре скучнейший, глазу не за что зацепиться.

13
GayFish

Лучше бы технарей нанимали в первую очередь, а не художников, игра выглядит как продукт эпохи ps4. Из современного там разве что модельки и текстуры, а все остальное имеет исполнение игр прошлого поколения консолей.

11
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