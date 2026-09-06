Разработчики The Blood of Dawnwalker рассказали об источниках вдохновения при создании игрового мира

Команда Rebel Wolves поделилась развернутым видеоинтервью с ведущим художником по окружению Адамом Пайетом, раскрыв ключевые эстетические и концептуальные ориентиры вселенной ролевой игры The Blood of Dawnwalker. Разработчик подробно объяснил, как именно создавался визуальный стиль проекта и какие художественные принципы легли в основу проектирования игровых пространств.

В представленном материале авторы наглядно продемонстрировали сложный процесс проектирования локаций и архитектурных элементов. Для создания по-настоящему гнетущей и глубокой атмосферы темного фэнтези разработчики детально изучали реальные исторические эпохи, древнее зодчество и классические направления в искусстве. Благодаря этому окружение стало независимым элементом нарратива, который без лишних слов раскрывает историю этого мира.

Особое внимание в ролике уделено закулисному процессу: от первых концепт-артов до финальной сборки трехмерного пространства. По словам создателей, абсолютно каждая деталь — от величественных разрушенных замков до заброшенных лесных троп — работает на погружение игрока и подчеркивает общую мрачную концепцию игры.