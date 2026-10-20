Разработчики The Blood of Dawnwalker решили успокоить кабанов - в патче 1.1 они станут менее агрессивными

Разработчики The Blood of Dawnwalker поделились новой деталью грядущего обновления 1.1. В патче, который запланирован на эту неделю, дикие кабаны станут менее агрессивными.

В сообщении команда напомнила, что кабан — опасный противник. При провокации он бросается на игрока, сбивает с ног и наносит увечья, даже если тот вдвое крупнее. Поэтому от разъярённого зверя лучше держаться подальше. С обновлением 1.1 ситуация изменится: агрессивность кабанов снизят, что сделает столкновения с ними менее опасными. Насколько именно уменьшат их натиск, пока не уточняется.

Ранее разработчики раскрыли и другие изменения патча: сброс способностей через «Перерождение разума», возможность гладить животных, переработанный сюжетный режим, улучшения камеры и боя, а также более 1100 других правок и исправлений.