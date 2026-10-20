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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.4 975 оценок

Разработчики The Blood of Dawnwalker решили успокоить кабанов - в патче 1.1 они станут менее агрессивными

RedDay13 RedDay13

Разработчики The Blood of Dawnwalker поделились новой деталью грядущего обновления 1.1. В патче, который запланирован на эту неделю, дикие кабаны станут менее агрессивными.

В сообщении команда напомнила, что кабан — опасный противник. При провокации он бросается на игрока, сбивает с ног и наносит увечья, даже если тот вдвое крупнее. Поэтому от разъярённого зверя лучше держаться подальше. С обновлением 1.1 ситуация изменится: агрессивность кабанов снизят, что сделает столкновения с ними менее опасными. Насколько именно уменьшат их натиск, пока не уточняется.

The Blood of Dawnwalker получит обновление 1.1 через неделю - разработчики опубликовали список изменений

Ранее разработчики раскрыли и другие изменения патча: сброс способностей через «Перерождение разума», возможность гладить животных, переработанный сюжетный режим, улучшения камеры и боя, а также более 1100 других правок и исправлений.

Обновления 9
65
29
Комментарии:  29
Ваш комментарий
surochek

Игросодержащий продукт чуть лучше свалкера но хуже Земского собора. И разрабы дерьмака не помогли этому трэшу.

33
ea_t
31
JackReacher

Сильный и злобный