Разработчики The Blood of Dawnwalker снизили системные требования игры

Студия Rebel Wolves опубликовала обновленные минимальные и рекомендуемые системные требования для своей фэнтези-RPG The Blood of Dawnwalker. По сравнению с требованиями, которые были представлены в апреле 2026 года, разработчики заметно снизили планку - благодаря проведенной оптимизации игра стала гораздо доступнее для широкого круга игроков. Многие игроки в комментариях позитивно оценили снижение требований.

Снижение особенно заметно по видеокартам и процессорам - например, в минимальных теперь видеокарта GTX1060 вместо GTX 1070. Более подробные пресеты (Средние, Высокие и Ультра-настройки) с указанием разрешений и FPS студия обещает опубликовать позже, после завершения финальной оптимизации.

The Blood of Dawnwalker - одиночная нарративная экшен-RPG с открытым миром в мрачной версии Европы XIV века. Игрок выступает в роли Коэна - предрассветного странника, балансирующего между людьми и вампирами. Игра предлагает нелинейный сюжет и динамичные бои. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.