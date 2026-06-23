ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.9 433 оценки

Разработчики The Blood of Dawnwalker снизили системные требования игры

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Rebel Wolves опубликовала обновленные минимальные и рекомендуемые системные требования для своей фэнтези-RPG The Blood of Dawnwalker. По сравнению с требованиями, которые были представлены в апреле 2026 года, разработчики заметно снизили планку - благодаря проведенной оптимизации игра стала гораздо доступнее для широкого круга игроков. Многие игроки в комментариях позитивно оценили снижение требований.

Этой осенью: вампирская игра The Blood of Dawnwalker от авторов "Ведьмака" получила дату выхода и системные требования

Снижение особенно заметно по видеокартам и процессорам - например, в минимальных теперь видеокарта GTX1060 вместо GTX 1070. Более подробные пресеты (Средние, Высокие и Ультра-настройки) с указанием разрешений и FPS студия обещает опубликовать позже, после завершения финальной оптимизации.

The Blood of Dawnwalker - одиночная нарративная экшен-RPG с открытым миром в мрачной версии Европы XIV века. Игрок выступает в роли Коэна - предрассветного странника, балансирующего между людьми и вампирами. Игра предлагает нелинейный сюжет и динамичные бои. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.

ПК 2
20
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
kotasha

А толку(00

3
MunchkiN 616

наверна что-то продаунгрейдели дабы порадовать обладателей 1060 жтх

3
Lazy Mutton

Русского нет - проходим мимо. Как минимум до момента скидок и более или менее нормального перевода.

2
Johnny Rotten

А что такое? Предзаказики никто не берет лол?

Everect

Раз вы начали просыпаетесь, может тогда и русский язык добавите. лишние деньги вам точно не помешают.