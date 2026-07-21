Разработчики The Blood of Dawnwalker создают игру с учётом продолжений

Компания Rebel Wolves уже начала думать о будущем своей новой франшизы, The Blood of Dawnwalker. Хотя будущее саги будет зависеть от успеха игры, релиз которой запланирован на 3 сентября, разработчики уже внедрили систему, необходимую для будущих частей.

В интервью Eurogamer Конрад Томашкевич, директор The Blood of Dawnwalker, намекнул на свои планы относительно будущего франшизы.

С самого начала, когда мы обсуждали Blood of Dawnwalker, мы говорили о целом цикле, потому что планировали несколько игр и хотели рассказать именно ту историю, которую задумали. Когда знаешь, что хочешь сказать в следующих играх и куда они ведут, легче спланировать сюжет для первой игры и добавить некоторые события и сюжетные элементы, которые станут зацепками для последующих событий.



Если не думать об этом заранее, то позже возникнут проблемы, потому что начинаешь следующую игру, у тебя есть идеи для сюжета, и ты начинаешь думать: «Хорошо, я перенесу сохранения для игроков, какие решения мне следует предсказать, как это должно быть связано? И как сделать это плавно и органично?» И так далее. Мы предпочитаем делать это именно так.