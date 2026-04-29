Разработчики The Blood of Dawnwalker успокоили игроков: таймер не помешает пройти около 80% контента

В сети не утихают споры вокруг одной из главных механик вампирского RPG The Blood of Dawnwalker - 30-дневного таймера, который ограничивает время на спасение семьи главного героя. Многие фанаты жанра опасаются, что нововведение вынудит их спешить и не позволит исследовать мир так же свободно, как в "Ведьмаке 3" или "Skyrim".

Однако геймдиректор Матеуш Томашкевич поспешил развеять опасения. В недавнем интервью Eurogamer он раскрыл подробности работы системы времени, заявив, что разработчики сделали ее "достаточно либеральной". По словам Томашкевича, механика создана не для того, чтобы наказывать игрока за любознательность, а для того, чтобы предложить уникальный опыт "нарративной песочницы", где важен каждый выбор.

Было бы очень несправедливо, если бы вы пропустили, скажем, 70 процентов контента. Думаю, игроки были бы по понятным причинам раздражены этим. На самом деле все наоборот: мы сделали систему довольно гибкой, так что в среднем прохождении, если вы делаете большинство дел и не ограничиваете себя искусственно, вы сможете пройти около 80 процентов контента до того, как истечет время.

Таким образом, вместо того чтобы заставлять игрока мчаться только по сюжету, таймер стимулирует расставлять приоритеты: каждое задание (кроме зачисток лагерей бандитов) помечено символом песочных часов и требует затрат времени. Но, как заверили в Rebel Wolves, даже выполняя большинство побочных активностей, игрок успеет завершить львиную долю истории.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 4 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.