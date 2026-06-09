Разработчики The Blood of Dawnwalker уже готовят продолжение и раскрыли долгосрочные планы серии

Создатели The Blood of Dawnwalker подтвердили, что рассматривают игру как начало масштабной франшизы, которая охватит разные эпохи и истории. Более того, часть команды Rebel Wolves уже работает над концепциями будущего продолжения, хотя первая игра ещё не поступила в продажу.
По словам основателя студии и геймдиректора Конрада Томашкевича, изначально проект задумывался как полноценная сага. События первой части разворачиваются в Европе XIV века, однако в будущем серия постепенно приблизится к современности, сохраняя общую сюжетную линию.
Интересно, что кадры с современным окружением, показанные ранее в одном из трейлеров, на самом деле являются сценой после титров первой игры. Разработчики сознательно раскрыли этот момент заранее, чтобы показать игрокам направление развития вселенной и намекнуть на дальнейшее развитие истории.
В Rebel Wolves также заявили, что решения игроков не ограничатся рамками одной игры. Выборы, сделанные в The Blood of Dawnwalker, должны повлиять на события будущих частей, поэтому разработчики рекомендуют внимательно относиться к своим действиям во время прохождения.
Амбиции студии распространяются и на масштаб самой первой главы. По словам авторов, прохождение может занять до 70 часов, а в игре будет более сотни кат-сцен и сотни диалоговых веток. При этом увидеть весь контент за одно прохождение не получится.
Одной из ключевых особенностей станет ограниченное время. Игрокам отводится всего 30 внутриигровых дней и ночей на выполнение основной цели. Каждое завершённое задание продвигает время вперёд, поэтому придётся постоянно выбирать между разными сюжетными линиями и возможностями.
В студии считают, что такой подход поможет сделать каждое прохождение уникальным и обеспечит основу для долгосрочного развития франшизы. Судя по заявлениям разработчиков, Rebel Wolves рассчитывает превратить The Blood of Dawnwalker в многолетнюю RPG-сагу, сравнимую по масштабу с крупнейшими ролевыми сериями индустрии.
Я бы не зарекался на их месте. Релиз ведь может обернуться как успехом, так и грандиозным провалом.
Игра уже по видео выглядит вторично. Вампирская тема вообще в последнее время проваливается. Плюс в этом году довольно много выходит РПГ от 3го В общем я уж не знаю что им ИИ напланировал, но они действительно торопятся, тем более перекрыли искуственно нишу русскоязычных, которые любят подобные РПГ. Странно всё
Не понравилась привязка по времени, к основному квесту. Но с другой стороны, здесь хотя бы с боссами целоваться не надо, как в VMB 2.
Честно говоря, что глав герой попадает в современность скорее минус. История про попаданцев обычно слабенькие. + разрабы говорили, что не планировали зацикливаться на вампирах, а создать интересный фентези мир. А тут уже зачем-то переход в современность :/
Провал будет как готаниремейк , урина 5 зло полнейшее