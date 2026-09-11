Разработчики The Blood of Dawnwalker выпустили хвалебный трейлер игры с высокими оценками от прессы

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими ключевыми разработчиками The Witcher 3, выпустила официальный трейлер с наградами и отзывами своей дебютной игры The Blood of Dawnwalker. В ролике основной акцент сделан на положительных отзывах и оценках от международных игровых СМИ, демонстрируя, что игра получила признание критиков.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоялся 3 сентября 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Уже через два дня после выхода тираж игры превысил 1 миллион копий, а в Steam проект получил 82% положительных отзывов (в основном положительные). Пик одновременного онлайна в Steam превысил 78000 игроков.

Критики и игроки особенно отмечают уникальную механику двойственной природы героя: днем персонаж выживает как обычный человек, а ночью вынужден противостоять своей вампирской сущности. Действие разворачивается в Европе XIV века, разоренной войной и чумой. Главный герой - молодой крестьянин Коэн, который после провала восстания против вампирского гнета оказывается втянут в жестокое наказание. Некоторые обозреватели хвалят мрачную атмосферу, сильный сюжет и высокую свободу выбора, называя игру "серьезным претендентом на звание игры года" - хотя средняя оценка в 83 балла довольно низка даже для номинации.

Несмотря на критику оптимизации на PC, коммерческий и критический успех уже подтолкнул Rebel Wolves к планам на продолжение. Нарративный директор Якуб Шамалек заявил в соцсетях, что студия не остановится на достигнутом и сейчас ищет ведущего сценариста для следующей главы легенды Dawnwalker.