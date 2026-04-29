Rebel Wolves хочет идти по пути Blizzard: после The Blood of Dawnwalker студия планирует создать новую IP

Пока The Blood of Dawnwalker ещё даже не добралась до релиза, её разработчики уже мыслят на несколько шагов вперёд. Студия Rebel Wolves, основанная Конрадом Томашкевичем, не хочет ограничиваться одной франшизой — в планах уже стоит создание второй оригинальной интеллектуальной собственности и чередование проектов по модели, которую в своё время использовала Blizzard.

Идея, по сути, довольно прагматичная: не «залипать» в одной вселенной, а чередовать серии, сохраняя свежесть идей и мотивацию команды. Томашкевич прямо говорит, что опыт работы над «Ведьмаком» и Cyberpunk 2077 показал ему, как легко разработка может превратиться в рутину, если долго крутиться вокруг одного и того же проекта. В этом смысле новая IP — это не просто бизнес-решение, а способ не выгореть творчески.

Сравнение с Blizzard здесь не случайное. Речь идёт о классической схеме времён Warcraft и StarCraft: разные вселенные, но одинаково высокий уровень проработки. И если у Blizzard это когда-то стало основой успеха, то Rebel Wolves явно пытается адаптировать этот подход под современные реалии индустрии, где игроки быстро устают от повторяющихся формул.

Сам Томашкевич подчёркивает, что для него важнее всего команда и атмосфера внутри студии. По его словам, долгосрочная работа возможна только тогда, когда разработчики действительно горят проектом, а не просто «делают очередной сиквел». И в этом есть здравый расчёт: индустрия уже не раз показывала, что студии, застрявшие в одной серии, часто теряют темп.

Пока же в центре внимания остаётся The Blood of Dawnwalker — амбициозная RPG, вокруг которой уже сформировался заметный интерес после последних показов. Но, судя по всему, для Rebel Wolves это лишь первая глава в куда более широкой стратегии.