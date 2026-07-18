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The Blood of Dawnwalker 04.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.8 446 оценок

Rebel Wolves официально подтвердили: в The Blood of Dawnwalker не будет Denuvo

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Польская студия Rebel Wolves в недавнем Q&A-сессии в соцсетях официально заявила, что их дебютный проект The Blood of Dawnwalker выйдет без DRM-защиты Denuvo. Разработчики ответили на один из вопросов сообщества напрямую, подтвердив отсутствие спорной защиты. Это заявление быстро разлетелось по профильным сообществам, где многие игроки уже назвали решение "умным и правильным".

Rebel Wolves, в составе которой работают бывшие сотрудники CD Projekt RED, традиционно придерживаются подхода, ориентированного на комфорт игроков. Отказ от Denuvo соответствует этой философии и должен положительно сказаться на производительности игры, особенно с учетом высоких системных требований проекта. Релиз запланирован на 3 сентября 2026 года на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

ПК 3
35
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Emperor77

Вот и славно. Заберем в зеленом магазине в день релиза. А разрабы-русофобы шиш получат от наших игроков.

22
6363

Лучше бы русский язык подтвердили.

18
QuerulousLytton

Отлично, значит не придется долго ждать пробную версию.

8
Jesse Faden

Не будет русика, а по вишлистам Россия вторая. Спасибо, но я куплю лучше Onimusha и Control: Resonant

8
Tommy451

нет денувы и русской локализации, звучит как приглашение в зеленый магазин

6
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