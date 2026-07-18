Rebel Wolves официально подтвердили: в The Blood of Dawnwalker не будет Denuvo

Польская студия Rebel Wolves в недавнем Q&A-сессии в соцсетях официально заявила, что их дебютный проект The Blood of Dawnwalker выйдет без DRM-защиты Denuvo. Разработчики ответили на один из вопросов сообщества напрямую, подтвердив отсутствие спорной защиты. Это заявление быстро разлетелось по профильным сообществам, где многие игроки уже назвали решение "умным и правильным".

Rebel Wolves, в составе которой работают бывшие сотрудники CD Projekt RED, традиционно придерживаются подхода, ориентированного на комфорт игроков. Отказ от Denuvo соответствует этой философии и должен положительно сказаться на производительности игры, особенно с учетом высоких системных требований проекта. Релиз запланирован на 3 сентября 2026 года на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.