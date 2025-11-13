ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 352 оценки

Rebel Wolves опубликовала большой материал, представляющий геймплей The Blood of Dawnwalker

Procy_on Procy_on

Студия Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt Red, ранее ответственными, в частности, за работу над серией Ведьмак, опубликовала обширный фрагмент игрового процесса из своего первого проекта — The Blood of Dawnwalker.

Почти получасовой геймплей представляет широкий спектр того, что предложит The Blood of Dawnwalker – от базовых механик и элементов интерфейса до исследования и общих черт сюжетных линий.

В материале мы можем увидеть как спокойное путешествие по локациям, — пешком или в воздухе, благодаря вампирским способностям главного героя, — так и динамичные сражения с существами. Стоит иметь в виду, что материал представляет раннюю версию пре-беты, поэтому окончательная версия может отличаться от того, что вы увидите, особенно в плане оптимизации.

saa0891

Прямо Ведьмак 3, начиная с локаций, боевки (хотя боевка все таки интересней за счет вампирских скилов, и даже стелс есть) и заканчивая музыкой, еще и мертвяков сам может оживлять Йеннифэр не нужна.

Шикарно.

Armando_Creed

Белый славянский мужик главный герой, это нынче редкость, конечно с Русы против Ящеров не сравнить, но всё же.

UltimateWallace

Друг мне просто интересно, а ты сам это придумал или услышал где то. В 2025 почти все номинанты на ГОТИ и в целом ААА сигмент это игры про белых межиков . ККД2- Индро. Дум новый -Думгай. Екпедиция - Версо. Дес стрендинг 2 - Сэм. Мафия олд кантри- Энцо. Даинг лай бист-Крейн, Файнал фентези 7 реберс- Клаун. Ниндзя гайден - Якумо. Это только из ААА сегмента . Когда ты успел по белым мужикам то соскучится .

North235

Не знаю кому как, а мне боевка кажется любопытной. В целом проект воспринимается ещё более перспективным, чем на предыдущих показах. Молодцы!

Vantor

Надо было меч прямо в жопу засунуть.Так хотя бы было понятно как он держится.

Tiger Goose

А вот в "Земском соборе" не поленились нарисовать ножны.

GayFish

Сразу в глаза бросилось дефолтное освещение от анрила, неужели им так сложно изменить его, чтобы у игры был свой визуальный стиль, раньше это очень часто встречалось, а теперь почти все игры на анриле выглядят будто их с одного конвейера выпустили.

Laver1

Выглядит перспективно. Жаль русского не будет, но нынче это не проблема. В остальном подожду релиза и посмотрю что да как, если прям сильных косяков не будет,то обязательно куплю. Хороших разрабов РПГ надо поддерживать.

Devilgroup87

Да, с Русским переводом конечно фигня выходит, но щас нейронки есть, предполагаю что озвучку сделают быстро, если конечно это вообще будет возможно, а то вот с РДР2 это вообще не реально.

Wersus Pro

Вторая демонстрация приятное удивила.Ну а боёвка....ну не знаю по мне кривая версия For Honor(при том что For Honor сама по себе шляпа),надо самому "посчупать" может нет так плохо как выглядит,если не переделают к релизу.

WerGC

последняя надежда на нормальную игру про вампиров но и еще ждать хотя бы текстового перевода

ps визуал подтянули молодцы

Hog2012

Боёвка, как была специфичной, так и осталась.

WerGC

боевку давно изменили не веришь посмотри первые видео и увидишь разницу

Carissa7517

Русскую озвучку бы, игре бы, когда вышла бы

WerGC

пора собирать на озвучку или ИИ все быстро переведет

Skvizgar

Если я не ошибаюсь, в игре даже сабов русских не будет.

