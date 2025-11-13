Rebel Wolves опубликовала большой материал, представляющий геймплей The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt Red, ранее ответственными, в частности, за работу над серией Ведьмак, опубликовала обширный фрагмент игрового процесса из своего первого проекта — The Blood of Dawnwalker.

Почти получасовой геймплей представляет широкий спектр того, что предложит The Blood of Dawnwalker – от базовых механик и элементов интерфейса до исследования и общих черт сюжетных линий.

В материале мы можем увидеть как спокойное путешествие по локациям, — пешком или в воздухе, благодаря вампирским способностям главного героя, — так и динамичные сражения с существами. Стоит иметь в виду, что материал представляет раннюю версию пре-беты, поэтому окончательная версия может отличаться от того, что вы увидите, особенно в плане оптимизации.