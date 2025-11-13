Rebel Wolves опубликовала большой материал, представляющий геймплей The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt Red, ранее ответственными, в частности, за работу над серией Ведьмак, опубликовала обширный фрагмент игрового процесса из своего первого проекта — The Blood of Dawnwalker.
Почти получасовой геймплей представляет широкий спектр того, что предложит The Blood of Dawnwalker – от базовых механик и элементов интерфейса до исследования и общих черт сюжетных линий.
В материале мы можем увидеть как спокойное путешествие по локациям, — пешком или в воздухе, благодаря вампирским способностям главного героя, — так и динамичные сражения с существами. Стоит иметь в виду, что материал представляет раннюю версию пре-беты, поэтому окончательная версия может отличаться от того, что вы увидите, особенно в плане оптимизации.
Прямо Ведьмак 3, начиная с локаций, боевки (хотя боевка все таки интересней за счет вампирских скилов, и даже стелс есть) и заканчивая музыкой, еще и мертвяков сам может оживлять Йеннифэр не нужна.
Шикарно.
Белый славянский мужик главный герой, это нынче редкость, конечно с Русы против Ящеров не сравнить, но всё же.
Друг мне просто интересно, а ты сам это придумал или услышал где то. В 2025 почти все номинанты на ГОТИ и в целом ААА сигмент это игры про белых межиков . ККД2- Индро. Дум новый -Думгай. Екпедиция - Версо. Дес стрендинг 2 - Сэм. Мафия олд кантри- Энцо. Даинг лай бист-Крейн, Файнал фентези 7 реберс- Клаун. Ниндзя гайден - Якумо. Это только из ААА сегмента . Когда ты успел по белым мужикам то соскучится .
Не знаю кому как, а мне боевка кажется любопытной. В целом проект воспринимается ещё более перспективным, чем на предыдущих показах. Молодцы!
Надо было меч прямо в жопу засунуть.Так хотя бы было понятно как он держится.
А вот в "Земском соборе" не поленились нарисовать ножны.
Сразу в глаза бросилось дефолтное освещение от анрила, неужели им так сложно изменить его, чтобы у игры был свой визуальный стиль, раньше это очень часто встречалось, а теперь почти все игры на анриле выглядят будто их с одного конвейера выпустили.
Выглядит перспективно. Жаль русского не будет, но нынче это не проблема. В остальном подожду релиза и посмотрю что да как, если прям сильных косяков не будет,то обязательно куплю. Хороших разрабов РПГ надо поддерживать.
Да, с Русским переводом конечно фигня выходит, но щас нейронки есть, предполагаю что озвучку сделают быстро, если конечно это вообще будет возможно, а то вот с РДР2 это вообще не реально.
Вторая демонстрация приятное удивила.Ну а боёвка....ну не знаю по мне кривая версия For Honor(при том что For Honor сама по себе шляпа),надо самому "посчупать" может нет так плохо как выглядит,если не переделают к релизу.
последняя надежда на нормальную игру про вампиров но и еще ждать хотя бы текстового перевода
ps визуал подтянули молодцы
Боёвка, как была специфичной, так и осталась.
боевку давно изменили не веришь посмотри первые видео и увидишь разницу
Русскую озвучку бы, игре бы, когда вышла бы
пора собирать на озвучку или ИИ все быстро переведет
Если я не ошибаюсь, в игре даже сабов русских не будет.