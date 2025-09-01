Rebel Wolves подробнее рассказали о сложной системе известности в The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker обещает быть невероятно захватывающей игрой. Это связано не только с тем, что она создаётся польскими ветеранами индустрии, но и с тем, что игровой процесс зависит не только от ваших решений, но и от течения времени.

Креативный директор Матеуш Томашкевич недавно дал интервью IGN, где более подробно рассказал о ключевых элементах предстоящей игры. Это ещё раз подтвердило, что время в игре будет функционировать аналогично таким играм, как Persona 3 и Deathloop, где оно служит ресурсом, который, влияя на действия, не должен оставлять ощущение, что игроки упустили важные моменты.

Мы подумали, что если бы время текло естественно, это было бы довольно неприятно. Стиль игры менялся бы на ходу с человека на вампира и обратно без вашего участия. Именно поэтому возникла идея рассматривать время как ресурс.



Я знаю, что многие игроки боятся упустить что-то важное, поэтому мы очень осторожно стараемся не вырезать слишком много контента. Мы стремимся сделать 80% контента доступным для обычной, среднестатистической игры.

Хотя в The Blood of Dawnwalker выбор будет иметь решающее значение, разработчики не хотят, чтобы игроки боялись принимать решения, которые могут показаться неправильными. Разработчики разработали систему репутации таким образом, чтобы даже эти теоретически негативные действия могли принести пользу.

После пролога вы можете отправиться прямо в замок. Вы можете попытаться немедленно спасти свою семью. Есть множество заданий, в которых вы можете принять участие. Вы можете их игнорировать или выполнить. Многие действия напрямую направлены на главного злодея Бренсиса, что ослабит его и сделает его более уязвимым для атак. Но в любой момент вы можете решить: «Ладно, с меня хватит, я иду в замок, я сделаю это».



Вы можете поддаться своей вампирской природе, когда она придёт. В игре с более запутанным повествованием вы не смогли бы убить персонажа, который сыграл ключевую роль в сюжете, верно? Потому что история развалится.



По мере того, как вы будете приобретать всё большую известность в долине, совершая эти деяния против Бренсиса, он не будет оставаться безучастным. Он будет издавать указы, которые будут препятствовать вашему продвижению. Он может выслать больше солдат на улицы, патрулировать дороги или ввести комендантский час. Это затруднит вам поиски пропитания по ночам. Иногда это может быть даже преимуществом. Не только Бренсис и его солдаты реагируют на вашу известность, но и жители долины. Они узнают вас и будут бояться. Поэтому в некоторых квестовых ситуациях это может быть полезно. Есть фракции, которые борются с Бренсисом; они его недолюбливают. Наращивание известности — хороший способ добиться их признания.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.