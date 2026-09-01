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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.3 520 оценок

Rebel Wolves просит не стримить The Blood of Dawnwalker до официального релиза

monk70 monk70

После получения очень высокого среднего балла на Metacritic (83%), The Blood of Dawnwalker наконец-то выходит в этот четверг. Rebel Wolves готовит почву для этого события, опубликовав сообщение для игроков.

В социальных сетях студия приглашает стримеров загрузить эмодзи и набор рамок с цветами игры, чтобы персонализировать свои трансляции. Кроме того, стримеров просят не транслировать какой-либо контент из The Blood of Dawnwalker до официального релиза, запланированного на 3 сентября 2026 года в полночь.

Набор для стриминга доступен для загрузки здесь.

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7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Silky Canis

Какой же шедевр!!!

16
Джейкоб Этезов

Онимуша или вампирский ведьмак?Онимуша или вампирский ведьмак?🤔