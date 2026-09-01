Rebel Wolves просит не стримить The Blood of Dawnwalker до официального релиза

После получения очень высокого среднего балла на Metacritic (83%), The Blood of Dawnwalker наконец-то выходит в этот четверг. Rebel Wolves готовит почву для этого события, опубликовав сообщение для игроков.

В социальных сетях студия приглашает стримеров загрузить эмодзи и набор рамок с цветами игры, чтобы персонализировать свои трансляции. Кроме того, стримеров просят не транслировать какой-либо контент из The Blood of Dawnwalker до официального релиза, запланированного на 3 сентября 2026 года в полночь.

Набор для стриминга доступен для загрузки здесь.