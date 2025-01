Rebel Wolves раскрыли нового персонажа The Blood of Dawnwalker - безумную вампиршу Ксанту

Студия Rebel Wolves, основанная людьми успевшими поработать над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, продолжает раскрывать детали своей вампирской RPG The Blood of Dawnwalker. Сегодня был представлен новый персонаж — вампирша Ксанта.

Ксанта стара - старше, чем может показаться. Когда-то она была жрицей на далеком греческом острове, название которого она уже забыла. Ее тело свидетельствует о разрушительном действии времени, как и ее разум. Слыша голоса из потустороннего мира, бормоча себе под нос, она, на первый взгляд, может показаться безумной. Но на самом деле все обстоит иначе. Она понимает истинную природу мира лучше, чем кто-либо другой. И в глубине души она напугана.