Rebel Wolves раскрыли время релиза The Blood of Dawnwalker

Разработчики The Blood of Dawnwalker наконец раскрыли точное время глобального релиза долгожданной RPG. Игра выйдет одновременно по всему миру на ПК, однако на PS5 и Xbox Series X|S время запуска будет зависеть от региона.

На ПК The Blood of Dawnwalker станет доступна одновременно во всех регионах в момент наступления полуночи по центральноевропейскому времени (CEST). Это означает, что в Москве игра разблокируется 3 сентября в 01:00 по МСК.

На консолях ситуация несколько отличается. Для PS5 и Xbox Series X|S предусмотрено отдельное время запуска, которое в ряде регионов позволяет начать играть раньше или позже пользователей ПК.

Разработчики из Rebel Wolves отдельно попросили игроков учитывать разницу во времени и не запускать стримы раньше глобального релиза ПК-версии. Это должно помочь избежать ситуации, когда часть аудитории увидит сюжетные моменты задолго до того, как игра официально станет доступна в других регионах.

Заранее подготовиться к релизу смогут практически все желающие: предзагрузка The Blood of Dawnwalker начнётся за 48 часов до момента запуска в конкретном регионе. Платного раннего доступа у игры нет, поэтому заранее скачать файлы — единственный способ не тратить время на загрузку после открытия серверов.