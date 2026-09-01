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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.7 468 оценок

Rebel Wolves раскрыли время релиза The Blood of Dawnwalker

IKarasik IKarasik

Разработчики The Blood of Dawnwalker наконец раскрыли точное время глобального релиза долгожданной RPG. Игра выйдет одновременно по всему миру на ПК, однако на PS5 и Xbox Series X|S время запуска будет зависеть от региона.

На ПК The Blood of Dawnwalker станет доступна одновременно во всех регионах в момент наступления полуночи по центральноевропейскому времени (CEST). Это означает, что в Москве игра разблокируется 3 сентября в 01:00 по МСК.

На консолях ситуация несколько отличается. Для PS5 и Xbox Series X|S предусмотрено отдельное время запуска, которое в ряде регионов позволяет начать играть раньше или позже пользователей ПК.

Разработчики из Rebel Wolves отдельно попросили игроков учитывать разницу во времени и не запускать стримы раньше глобального релиза ПК-версии. Это должно помочь избежать ситуации, когда часть аудитории увидит сюжетные моменты задолго до того, как игра официально станет доступна в других регионах.

Заранее подготовиться к релизу смогут практически все желающие: предзагрузка The Blood of Dawnwalker начнётся за 48 часов до момента запуска в конкретном регионе. Платного раннего доступа у игры нет, поэтому заранее скачать файлы — единственный способ не тратить время на загрузку после открытия серверов.

23
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
vegas99

На торенте пусть напишут время предзагрузки чтоб тоже заранее подготовиться

20
Майкл Скотт

В нашей стране только конченые куколды забашляют этим чухонцам за их кал.

17
qDan

Игра ещё не вышла, но ей уже напихивают полную панамку за ожидаемо завышенный ценник и "гениальную" идею привязать счётчик времени практически ко всем действиям. Вангую, что на выходе получится "Миндс Еуе" от мира РоПеГе боброкурвов и продажи хуже, чем у "Веилгея".

11
Андрей mr-kav

Опять календарь переворачивать.

7
Пользователь ВКонтакте

Для ЛЛ:
Это означает, что в Москве игра разблокируется 3 сентября в 01:00 по МСК.

Ну, когда календарь перевернут. // Андрей Mrkuk

2