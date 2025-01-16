Rebel Wolves рассказала о Коэне, одном из главных героев The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves более подробно познакомила игроков с персонажем Коэна, одним из героев грядущей фэнтезийная экшен-RPG The Blood of Dawnwalker.

Напомним, что Rebel Wolves, в состав которой также входят бывшие разработчики The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, представила первый трейлер игры пару дней назад. В трейлере можно было увидеть персонажа Коэна. По словам разработчиков, он родился в крестьянской семье и являлся старшим из четырех братьев и сестер. Позднее, совсем ребенком, он вместе с отцом начал работать на серебряных рудниках.

Как умный и любознательный ребенок, он мечтал о приключениях и странствиях за пределы долины, так далеко, насколько это возможно, подальше от своих обязанностей и семейных обязательств. Но он так и не смог этого сделать - он знает, что нуждается в своей семье, и он не может их бросить. Обретение силы вампира ставит его жизнь с ног на голову и пугает его, но... она же и дает ему шанс вырваться за рамки наложенных на него ограничений и обязанностей.

Вполне возможно, что в ближайшее время разработчики раскроют детали и о других персонажах. На данный момент проект не имеет даты выхода.