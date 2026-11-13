Rebel Wolves считают, что сняли проклятие с жанра вампирских игр и планируют безумный сиквел The Blood of Dawnwalker

Долгое время вампирская тематика в видеоиграх считалась если не проклятой, то как минимум невезучей. Однако 2 сентября 2026 года ситуация изменилась: команда ветеранов CD Projekt Red выпустила ролевую игру The Blood of Dawnwalker, которую уже называют лучшей вампирской игрой за многие годы.

На церемонии Golden Joysticks основатель Rebel Wolves и гейм-директор Конрад Томашкевич поделился своим мнением о жанре в целом и о будущем сиквеле.

Многие говорили нам, что вампирский жанр каким-то образом проклят. Думаю, нам удалось снять это проклятие. У нас есть собственное место в жанре - с повествовательной песочницей, гибридной боевой системой и другими особенностями. Здорово иметь нечто подобное, потому что у нас уже есть идеи, как это расширить и как воплотить в игре еще более безумные идеи. Я очень счастлив, потому что для нас разработка была настоящим удовольствием.

Что именно Томашкевич подразумевает под "более безумными идеями", пока неясно, однако студия уже подтвердила: сиквел The Blood of Dawnwalker находится в разработке.

Стигма вокруг вампирских игр действительно существует давно: после задавшей высокую планку Castlevania жанр то и дело преследовали провалы вроде Vampire Rain, Redfall и Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Умеренные успехи вроде Vampyr и триумфальное возвращение Castlevania: Belmont's Curse ситуацию в целом не меняли.

The Blood of Dawnwalker вышла 2 сентября 2026 года и, по оценкам прессы, стала лучшей вампирской игрой за многие годы: качество письма в основной сюжетной линии и побочных квестах сравнивают с The Witcher 3. На Golden Joysticks студия не взяла наград, но поздравила конкурентов.